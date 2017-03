Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Bacău a lansat proiectul de prevenire a consumului de droguri, destinat elevilor cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, denumit „Necenzurat”. „Proiectul are la bază modelul comprehensiv al influenţei sociale, implică triada profesor-elev-părinte, foloseşte metode interactive şi se bazează pe studii care dovedesc eficienţa acestui tip de intervenţii”, a explicat Marta Butnaru, inspector de specialitate CPECA Bacău. Scopul proiectului este de a forma elevilor din ciclul gimnazial abilităţi de viaţă sănătoasă necesare luării unor decizii corecte şi responsabile privind consumul de tutun, alcool şi droguri. Elevii participanţi la proiect vor parcurge 12 activităţi interactive cu tematică diferită, precum prietenie, anturaj, influenţa grupului, strategii de a face faţă problemelor, informaţii despre alcool, tutun şi droguri. Totodată, proiectul presupune trei întâlniri diferite şi cu părinţii elevilor participanţi la activităţile proiectului, dar şi o întâlnire părinţi-copii. Deja, la finalul lunii trecute, în cadrul acestui proiect, CPECA Bacău, alături de partenerii din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Bacău, a organizat un curs de formare “Necenzurat” pentru 23 de consilieri şcolari responsabili de ciclul gimnazial, ce a presupus îmbinarea activităţilor practice cu informaţii teoretice şi actualizate din domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul adolescenţilor. Finalitatea formării pentru aceşti specialişti prezenţi la curs duce la dobândirea de cunoștințe generale despre droguri şi toxicomanie, îmbunătăţirea abilităţilor de lucru în domeniul prevenirii consumului de droguri, alcool şi tutun, exersarea strategiilor de intervenţie în prevenirea universală, selectivă şi indicată în rândul adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani. Sesiunile de formare au fost susţinute de inspector de specialitate Marta Butnaru, subcomisar Constantin Vrînceanu – din cadrul CPECA Bacău şi profesor Narcisa Maria Gora, din cadrul CJRAE Bacău. 0 SHARES Share Tweet

