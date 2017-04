E greu cu Blajul. Greu să-i smulgi și un set, darmite un punct în clasament sau chiar o victorie. S-a văzut și sâmbătă, în penultima etapă a play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin. În cea de-a patra întâlnire directă a sezonului dintre Știința Bacău și Volei Alba Blaj, tabela a repetat ceea ce arătase și în precedentele trei confruntări: un 3-0 pentru ardelence. Primul și al treilea set nu au spus altceva decât se știa. Că Blajul e o super-echipă și că Știința întâmpină probleme, în special atunci când adversara servește bine. Actul secund, în schimb, a fost o adevărată bijuterie. Cu o formulă inedită, având-o pe Irina Radu ca „secund” alături de Cazacu și cu Rogojinaru ca „universal” în locul lui Perovic, Știința a condus în permanență ostilitățile până înaintea celui de-al doilea time-out tehnic, atunci când Blajul a întors rezultatul de la 14-15. S-a mers apoi cap la cap până la punctul 29, cu băcăuancele irosind două mingi de set la 27-26 și la 29-28. La 29-30, Știința a încercat o nouă contra-ofensivă, însă mingea pe care și-au disputat-o centrii Onyejekwe și Otasevic a fost acordată Blajului de arbitrul Lungu. Decizia, una extrem de controversată, a fost taxată îndelung de publicul băcăuan, care, de data aceasta, a făcut front comun cu inimoasa galerie și și-a susținut echipa indiferent de rezultatul de pe tabelă. Știința rămâne cu regretul unui set pierdut in-extremis, dar cu speranța că în finala Cupei României programată duminică, la Piatra Neamț, va izbuti mai mult. Că va fi un set sau chiar mai mult decât atât, rămâne de văzut. Știința: Zburova (Bălțatu), Cazacu, Rogojinaru (I., Radu), Otasevic, Faleș, Perovic (Miclea), Albu- libero. Clasate pe locul 4 în campionat, studentele vor încheia campionatul marți, în deplasare, contra CSM-ului București. 0 SHARES Share Tweet

