Ne place să fim slugi? de Razvan Bibire - De fiecare dată când se ridică oarecine să pună câte o problema referitoare la locul nostru pe harta lumii, se găseşte câte unul care să-l urecheasca. Şi nu e vorba de o tragere de urechi de genul „taci că poate aude altcineva şi o încurcăm amândoi". Nu, e vorba mai degrabă de ceva de genul „taci că vorbeşti prostii, nouă ne place să-i slugărim pe alţii, ne convine să fim jefuiţi în propria ţară, mai ales că, uite, ce mişto e stăpânul!". Statistic vorbind, orice comunitate, mică, de nivelul unui oraş sau mare, cât o ţară, are proporţia să de leneşi, demagogi, pomanagii şi defetişti. Dar, la nivelul ţării noastre proporţia acestor specimene depăşeşte limita bunului simt. Ar fi foarte uşor de explicat cum s-a ajuns în această situaţie; dar explicaţiile nu ne încălzesc cu nimic. Ştim că sistemul educaţional are mari carenţe; că manipularea este la ordinea zilei, că există o sumedenie de agenţi de influenţă care nici măcar nu se mai obosesc să-şi ascundă orientarea şi care ne repetă obsesiv în fiecare zi: „decât să ne jefuiască ruşii, mai bine o fac americanii, că-s mai civilizaţi". De parcă ne-ar încălzi cu ceva că lanţul cu care suntem legaţi e de oţel sau de aur…Ne-au jefuit ruşii cu sovhozurile? Azi, AmCham bate cu pumnul în masă şi face legile în România. Legi în favoarea companiilor străine, desigur! Au spus că dacă luăm drepturile salariaţilor, va curge lapte şi miere; la câţiva ani după adoptarea noului Cod al Muncii firmele nu mai găsesc pe cine să angajeze pentru că forța de muncă s-a scurs în afară, acolo unde munceşte pe bani adevăraţi. Ne plângem că Sănătatea şi Educaţia nu au bani dar companiile străine practică o evaziune legală, exportandu-şi profiturile iar când se încearcă taxarea reală pentru munţii de bani pe care îi fac în România, ce se întâmplă?! Slugile fac zid în faţă stăpânilor: lăsaţi-i să ne exploateze, nu vrem să fie impozitaţi! Cum spuneam, cuvântul-cheie este „slugă". Aşa cum au suportat jumătate de veac comuniştii, fie că a fost vorba despre internaţionaliştii lui Stalin sau de naţionaliştii lui Ceauşescu, românii suportă cu entuziasm şi stăpânul actual, indiferent că pe el scrie SUA, Germania, UE sau altceva. Stăpân să fie, că slugi ne pricepem să fim!

