Învingătoare cu 1-0 contra Forestei Suceava, Aerostar s-a răzbunat pentru eliminarea din 2016 și așteaptă acum confruntarea cu o echipă din Liga I Aerostar își continuă parcursul în Cupa României. După victoria cu 2-0 contra ciucanilor de la Csikszereda a venit succesul de ieri, împotriva sucevenilor de la Foresta. Un succes care asigură „aviatorilor” un joc cu o echipă din Liga I și, totodată, îi răzbună pentru eliminarea suferită toamna trecută. În octombrie 2016, Foresta lui Cristi Popovici se impunea cu 1-0 pe „Aerostar” și se pregătea pentru super-duelul în nocturnă cu Steaua aka FCSB. La un an distanță, Popovici triumfă din nou în faza a patra a Cupei. Și tot cu 1-0. Numai că o face cu Aerostar. Și o face într- o manieră mult mai clară. După un început cu ocazii în oglindă , Began si Harăguță neutralizând șuturile din unghi ale lui Artenie, respectiv Chalabi, Aerostar a dat lovitura. De la 11 metri. Faultat în careul advers de Cordoș, Vraciu a transformat cu precizie penalty-ul acordat just de centralul Oprea. Pauza putea înregistra o diferență și mai mare, însă, rând pe rând, Artenie, Pavel si Vraciu nu au reușit să găsească drumul spre golul al doilea. În partea secundă, divizionara B a mutat, în speranța că va echilibra balanța, însă introducerea „veteranului” Marius Matei, legitimat pe ultima sută de metri de Foresta, nu a modificat datele problemei. Chiar dacă și-a trecut în cont o bară în debutul mitanului secund, echipa lui Nuno Pedro (care a aliniat cinci stranieri în formula de start) a trebuit să se preocupe mai mult de apărare deoarece marile ocazii au continuat să aparțină gazdelor. În min. 59, la excelenta incursiune a lui A. Pavel, Vraciu a fost blocat de intervențiile la sacrificiu ale defensivei sucevene, pentru ca în min. 84, Pavel să reia imprecis din careul mic centrarea lui Sahru. Pe un contraatac declanșat în min. 86, oaspeții puteau duce meciul în prelungiri, însă șutul lui Matei a fost respins de inspiratul Hărăguță, care a „securizat” victoria și, implicit, calificarea meritată a Aerostarului. Aerostar: Hărăguță- Mihălăchioae, Dima, Mihăeș, Strat (’74 Oanea)- Sahru, Ichim, Chirilă, Artenie (’83 Tudorache)-Vraciu, A. Pavel. ( ’90 Horea). Foresta: Began- Renquin, Cordoș, Diallo, Belevschi- Cerlincă, Vl. Stănescu, Masella, Coroamă- Kimbaloula, Chalabi. Au mai jucat: M. Matei, Păvăluc, Secrier. 0 SHARES Share Tweet loading...

