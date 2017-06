Top Story „Ne dorim să fie pace și liniște”. Moineștenii au ieșit la vot ca să-și aleagă primarul! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cam pustiu pe străzile Moineștiului în ziua în care are loc scrutinul pentru alegerea primarului, dar din când în când, cam la zece minute, mai apare câte un alegător cu spirit civic. Unul dintre aceștia e Ana-Maria Ungureanu, 29 de ani, arondată la Secția 131, care a venit la vot cu băiețelul tocmai pentru a-l învăța de pe acum care sunt îndatoririle unui cetățean. „Tinerii își doresc să continue proiectele începute, a declarat Ana-Maria. În mod special, vrem să fie reabilitate fațadele blocurilor, cu asta avem o problemă!”. Paul Manea, 48 de ani, ar vrea ca Moineștiul să se trezească la viață și să redevină ce era altădată: „Sper ce speră toată lumea: să se întâmple ceva! Deja, orașul a picat de tot! Ce se mai face în Moinești, astăzi, în afară de extragerea petrolului?”

Am aflat că până la ora 10, din cei 1313 cetățeni înscriști pe liste, își exprimaseră opțiunea 106. „Lumea votează repede deoarece e un singur buletin de vot. E liniște, nu sunt probleme. Cred că după 12 vor veni mai mulți", a explicat Gabriela Popescu, președinta Secției 131. La parterul Liceului „Spiru Haret", unde a fost organizată Secția de votare nr. 126, era „liniște și pace" la ora 9, exact așa cum își doresc moineștenii mai vârstnici: din 953 de alegători cu drept de vot se prezentaseră la urne doar 48. „Ne dorim să fie mai bine, să fie pace și liniște, a mărturisit Emilia Iorga, 75 de ani, după ce a ieșit din secție. Noi am fost mulțumiți de fostul primar, dar dacă el a decis să plece la București și să fie ministru, asta e…" Vasile Bîliș are așteptări mai concrete: „Vreau ca orașul să fie mai curat, mai frumos, cu străzi mai bune, asfaltate, fără gropi, să se deschidă hotelul, iar Moineștiul să devină oraș turistic și să ofere mai multe locuri de muncă!" Cornelia Ivașc, 67 de ani, tot la hotelul neterminat se gândește: „Am votat pentru binele orașului, iar asta cuprinde totul. În mod special, eu aș vrea să se facă baza balneară pentru că noi primim bilete prin Casa de Pensii doar o dată la trei ani, dar la vârsta asta avem nevoie de tratament mai des." Și alături, la Secția nr. 127, votaseră puțini moineșteni: 47 din cei 1072 înscriși pe liste. „Mai slab decât anul trecut" confirmă președinta secției. Și în Biroul Electoral de Circumscripție (BEC) nr. 2 Moinești era liniște. „Până acum nu a fost nicio problemă, procesul electoral a început la ora 7 și se desfășoară normal, a declarat judecătorul Daniel Darie, președintele BEC nr. 2 Moinești. Noi oferim soluții la problemele punctuale care apar în secții și sunt sesizate de președinții secțiilor sau de cetățeni. Au fost trei solicitări pentru folosirea urnei mobile și le-am dat soluțiile prevăzute de lege." În cursa pentru funcția de primar al municipiului Moinești s-au înscris cinci candidați. În ordinea de pe buletinul de vot, aceștia sunt Ștefan Cezar Vascan – PNL, Paul Claudiu Cotîrleț – PSD, Mircea Ionel Găburici – PMP, Valentin Vieru – ALDE și Pavel Căpraru – PNȚCD.

