Ne-a parasit Mircea Bibire, „parintele gimnasticii bacauane”

Sportul bacauan este in doliu: ne-a parasit profesorul Mircea Bibire, unul dintre cei mai importanti antrenori de gimnastica din România.

Nascut pe 26 februarie 1930, Mircea Bibire a absolvit Institutul de Educatie Fizica din Bucuresti, iar la mijlocul anilor ’60 a infiintat sectia de gimnastica a clubului Dinamo Bacau.

Alaturi de sotii Constantin si Mariana Simionescu, profesorul Bibire a jucat un rol decisiv la infiintarea primului liceu de gimnastica din România, cel de la Onesti, care a netezit drumul Nadiei Comaneci si a colegelor sale de la lotul national la performantele olimpice de la Montreal ’76.

Impreuna cu sotia sa, Mariana, Mircea Bibire a format si antrenat generatii intregi de gimnaste bacauane, de la Gabriela Trusca la Mirela Rusu, formând, totodata, antrenori de elita internationala la SCM Bacau.

„Profesorul Mircea Bibire a asezat piatra de temelie a gimnasticii in judetul nostru, având o contributie insemnata in dezvoltarea gimnasticii românesti”, declara, in urma cu trei ani, unul dintre discipolii lui Mircea Bibire, antrenorul Cornel Agop intr-un documentar TV realizat de Marian Olaianos.

„Sotii Mircea si Mariana Bibire au insemnat enorm pentru gimnastica bacauana”, marturisea, intr-un interviu acordat „Desteptarii”, fosta gimnasta si actualul instructor de gimnastica de intretinere Felicia Andrei.