ND Pharma recrutează candidați pentru Academia TeleSales Pharma

ND Pharma Bacău se află în plin proces de dezvoltare și a lansat, în luna februarie, un program revoluționar de recrutare și pregătire a viitorilor săi angajați pentru Centrul TeleSales Pharma din Bacău. Ne-am dorit să aflăm mai multe amănunte despre acest program inedit, lansat și susținut de o firmă băcăuană, chiar de la inițiatorul și managerul acestui proiect, domnul Adrian Lazăr, directorul de vânzări al ND Pharma.

Cine este, domnule Lazăr, ND Pharma Bacău și care sunt planurile sale de viitor?

ND Pharma Bacău este unul dintre cei mai importanţi distribuitori şi importatori de produse farmaceutice şi parafarmaceutice din zona Moldovei. Este o firmă cu capital integral românesc, înființată în Bacău acum zece ani. Aria de distribuție a companiei se întinde în toată județele din Moldova și în trei județe din Ardeal. Proiectele noastre de creștere includ dezvoltarea afacerii în ariile geografice deja acoperite și extinderea operațiunilor în alte județe noi, precum și extinderea și diversificarea suportului oferit clienților noștri în ceea ce privește consilierea de specialitate și de dezvoltare a business-ului. Pentru punerea în practică a acestor proiecte, ne extindem echipa și căutăm oameni care să își dorească să crească împreună cu noi.

Ați renunțat la un job în București pentru a vă angaja într-o companie din Bacău. Ce v-a determinat să faceți această alegere?

Eu sunt băcăuan și sunt o persoană care iubește valorile de familie și apartenența la locul în care s-a născut. Când am fost contactat de firma de recrutare pentru un post de director de vânzări în Bacău am sesizat o oportunitate de a mă întoarce acasă, într-un post care să mă motiveze și să mă ajute să mă dezvolt. Apoi, după ce am trecut printr-un proces de testare foarte laborios și profesionist, după ce i-am cunoscut pe proprietari și am luat contact cu atmosfera din organizație, am fost încântat să descopăr o firmă cu o structură și o organizare modernă, într-un cadru cu solide valori de familie și echipă. În cei doi ani de când lucrez în ND Pharma am putut să probez că am făcut cea mai bună alegere pentru carieră. Împreună cu echipa mea, de care sunt foarte mândru, am reușit ca în doi ani să dezvoltăm cu aproape 45% aria de distribuție ND Pharma și acesta este doar începutul.

Se vorbește, deja, de o Academie TeleSales Pharma. De ce o Academie de TeleSales Pharma organizată și susținută de o firmă particulară?

ND Pharma se află în plin proces de dezvoltare a activității și își extinde echipa de la Centrul TeleSales din Bacău. Echipa noastră de TeleSales oferă suport de specialitate pentru toți clienții noștri și în ceea ce privește domeniul farmaceutic, dar și în ceea ce privește eficientizarea business-ului pentru firmele mici. Acest profil de activitate, solicită personal bine pregătit, atât din punct de vedere al abilităților de vânzăre pentru produsele farmaceutice și parafarmaceutice, cât și din punct de vedere al consilierii economice de bază. Deoarece oferta de personal specializat de pe piața muncii din Bacău, pentru locurile de muncă create de noi în acest domeniu, este inexistentă, ne-am decis să finanțăm un proiect propriu prin care vom oferi candidaților șansa dezvoltării unei cariere în industria pharma.

Cum va funcționa Academia TeleSales ND Pharma?

Academia va funcționa în sălile de curs de la sediul ND Pharma Bacău din Calea Moldovei 197. Programa Academiei are o durată de trei luni. În prima etapă a programei, toți candidații eligibili vor beneficia gratuit de o ședință de coaching, un workshop, cursuri de vânzări, comunicare și negociere, toate susținute de un Senior Trainer și Business Coach, specialist în dezvoltarea profesională. După această primă etapă de instruire vor fi selecționați în Academie cei mai buni șapte candidați, care vor fi angajați în ND Pharma cu contract determinat. Aceste persoane vor continua procesul de instruire teoretic, îmbinat cu activitatea practică, alături de un trainer și de o echipă de profesioniști din industria farma, care îi vor ajuta să aprofundeze caracteristicile, avantajele și beneficiile produselor farmaceutice. La sfârșitul acestei etape se vor da testele de absolvire și se vor face angajările, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Pe tot parcursul acestei programe, costurile cu instruirea și selectarea candidaților sunt suportate de ND Pharma.

Care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți unei persoane care dorește să aplice pentru cursurile Academiei TeleSales ND Pharma?

Suntem o echipă tânără, dinamică, ne-am format și muncim ca o familie. În zilele noastre, mulți oameni consideră familia ca singurul loc sigur și poate și-ar dori ca și la serviciu să vină cu plăcere și să găsească un loc la fel de sigur ca și în familie. Noi suntem această a doua familie dorită și abia așteptăm să primim colegi noi, dornici să se dezvolte și să performeze într-un domeniu de activitate foarte atractiv. Scrisorile de intenție și CV-urile celor dornici să intre în Academia TeleSales Pharma se pot transmite pe adresa hr@ndpharma.ro până la data de 02.03.2017.

