Natatie/ CN Poliatlon Copii 10- 11 ani: Bacaul, din nou gazda

Un nou concurs de natatie de interes national desfasurat in Bazinul Olimpic din Bacau. Dupa ce saptamâna trecuta a gazduit Nationalele de sarituri in apa pentru juniori C si D, in acest weekend, Bacaul va reprezenta scena Campionatului National de Poliatlon rezervat copiilor de 10 si 11 ani.

Competitia, care figureaza drept penultima in calendarul intern 2016, se va derula pe parcursul a trei zile, de vineri pâna duminica si va insuma cinci reuniuni.

Vineri si sâmbata sunt programate câte doua reuniuni, de la ora 10.00, respectiv 17.00, in timp ce duminica va avea loc o singura reuniune, cu incepere de la ora 10.00.

Nationalele vor fi deschise, vineri, de seriile de 50 m liber feminin 11 ani.