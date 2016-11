Natatie: Bacauanii, ca pestele in apa

Finalul sezonului intern la natatie continua sa aiba priza la bacauani. Astfel, in acest weekend, la Bazinul de Inot din Bacau se va desfasura Campionatul National de Poliatlon rezervat copiilor (10-11 ani).

Competitia va fi penultima din calendarul intern, caderea de cortina urmând sa se produca in decembrie, la Pitesti, gazda Nationalelor de Poliatlon pentru Cadeti (12-14 ani).

Tot in ultima luna a anului, mai exact, intre 9 si 11 decembrie, doi inotatori bacauani vor participa la Concursul Tarilor Central-Europene, programat in Slovacia, la Kosice: Daniel Martin (SCM Bacau, an de nastere 2000) si Ariana Dodita (SCM Bacau, 2002).

Din delegatia „tricolora” vor face parte si antrenorii bacauani Silviu Salgau si Iulian Matei.