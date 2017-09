Divizionara C băcăuană Aerostar se pregătește de un tur de forță: trei meciuri în șapte zile. Primul e programat azi, în campionat, pe teren propriu, contra celor de la KSE Târgu-Secuiesc. Marți, „aviatorii” vor juca tot acasă, însă în Cupa României, cu echipa de ligă secundă Foresta Suceava, pentru ca vinerea viitoare să se deplaseze la Roman, unde vor disputa jocul din runda a șaptea a campionatului contra gazdelor de la CSM. „Într-adevăr, e o perioadă comprimată, însă luăm lucrurile pas cu pas. Mai întâi, ne interesează să trecem de KSE, după care ne vom concentra pe jocul de Cupă, cu Foresta”, a declarat antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici, care avertizează asupra adversarei de azi: „Linia de clasament a echipei din Târgu-Secuiesc nu spune mare lucru, dar suntem pățiți cu Darabaniul, așa că trebuie să tratăm orice adversar cu maximum de atenție. Nu trebuie să mai risipim puncte”. „Aviatorii” l-au pierdut până în primăvară pe Ion Răzvan Adăscăliței, care a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în partida de Cupă cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Accidentat la genunchi în ultima partidă de campionat, câștigată la Valea Mărului, Bogdan Ardei este incert pentru întâlnirea de azi. Va reveni în schimb pe teren, fie și part-time, Adi Gheorghiu, care s-a antrenat normal pe parcursul acestei săptămâni. Clasament Seria I 1. AFC Hărman 5 4 1 0 14-1 13p.

2. SC Oțelul Galați 5 3 2 0 15-3 11p.

3. Aerostar Bacău 5 3 2 0 13-5 11p.

4. Csikszereda 5 3 1 1 13-7 10p.

5. Sporting Liești 5 4 1 0 14-5 7p.

6. CSM Roman 5 2 1 2 15-9 7p.

7. AFC Odorhei 5 2 0 3 18-11 6p.

8. CSM Focșani 5 1 3 1 10-3 6p.

9. Cetate Râșnov 5 2 0 3 8-7 6p.

10. KSE Tg. Sec. 4 1 2 1 6-9 5p.

11. Av. V. Marului 4 1 1 2 6-9 4p.

12. Bucov. Rădăuți 4 1 0 3 3-7 3p.

13. Săn. Darabani 4 0 2 2 5-10 2p.

14. CSM Pașcani 4 0 0 4 1-15 0p.

Programul complet al etapei a șasea (29-30 septembrie): Metalosport Galați-Olimpic Cetate Râșnov, Sporting Liești- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, Aerostar Bacău- KSE Târgu-Secuiesc, AFC Hărman- Avântul Valea-Mărului, SC Oțelul Galați- CSM Pașcani, AFC Odorheiu Secuiesc- Sănatatea Darabani, CSM Focșani- Bucovina Rădăuți. CSM Roman stă.

