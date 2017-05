Cultura Muzica sufletului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Suita Karelia de Jan Sibelius deschide seara de concert dirijată la Sala Ateneu de Cosmin Petru Morariu. Acesta a studiat dirijatul la Cluj – Napoca cu Petre Sbârcea – maestrul care va conduce orchestra băcăuană în 15 iunie, la Închiderea stagiunii muzicale 2016 – 2017. Cosmin participă la Festivalul «Sergiu Celibidache 100»-Bucuresti și se perfecționează cu maestrul Enrique Garcia Asensio, urmează cursurile Academiei Bach din Leipzig, sub îndrumarea lui Helmuth Rilling. Solista Concertului pentru pian și orchestră „Warsaw”, Léa-Yoanna Adam a studiat la Iași cu Sofia Cosma. După ce s-a stabilit în Franța a fost îndrumată de Véra Gornostaëva, care îi va modela personalitatea artistică. În 2002 înfiinţează şi devine preşedintă a Académie Des Artistes Musiciens (A.D.A .M.), unde organizează concerte, masterate şi atribuie premii tinerelor talente. Prodigioasa sa activitate este recunoscută în multe ţări, în colaborări cu alte Conservatoare şi Scoli de Muzică, în emisiuni radio TV. A.D.A.M. este membră a Fundaţiei « Alink-Argerich », creată şi prezidată de pianista Martha Argerich. Pedagog recunoscut, a format tineri pianişti care s-au remarcat: Denis Ivanov, Roman Timofeev, Jean-Paul Pruna, Mădălina Dănilă, Daria Ioana Tudor, Mihai Ritivoiu, Kirra Frolu, Diana Ungureanu, Andrei Mărgineanu etc. În 2011 Léa-Yoanna Adam devine cetăţean de onoare a Iaşiului şi obţine Medalia Muzicală pentru întreaga sa carieră artistică, recunoscută pe scenele din Europa şi SUA. Ca solistă cu orchestra sau în recitaluri, pianista abordează un vast repertoriu de la muzica Barocului la cea a secolului XX, pe care le cântă în Franţa, România, Rusia, Polonia, Cehia, Elveţia, Belgia, SUA. Concertul varșovian, compus de Addinsell în anul 1941, este ilustrarea muzicală a unei frumoase povești de dragoste dintre o pianistă şi un pilot englez, fundal al filmului “Periculoasa lumină a lunii”. La final, „O cetate puternică eşti Dumnezeul meu” sau Simfonia a V-a, „Reforma”, creată de Felix Mendelssohn – Bartholdy în 1830. OZANA KALMUSKI ZAREA 0 SHARES Share Tweet

