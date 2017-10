A murit Sorin Condurache, fost fotbalist FCM Bacău

Conform RomâniaTV, fostul fotbalist lucra în Anglia și a fost găsit decedat, iar Daniel Bogdan, fostul portar al Bacăului, a confirmat pe pagina personală de Facebook faptul că Sorin Condurache a suferit un stop cardiac. Sorin Condurache și-a început cariera de fotbalist la clubul FCM Bacău, pentru care a jucat nu mai puțin de 250 de meciuri în Liga I, precum și două meciuri în Cupa Cupelor UEFA. A participat și la lotul național de juniori UEFA în perioada 1983-1987 și a jucat o finală de Cupǎ a României împotriva celor de la Universitatea Craiova. De asemenea, golul înscris de către Sorin Condurache împotriva celor de la Dinamo i-a facut pe ”câini” să piardă titlul în 1992, acesta revenind echipei Steaua. 219 SHARES Share Tweet loading...

