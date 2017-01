Şi în acest an, ce era odată frumos denumit Orăşelul Copiilor, a devenit un loc insalubru, fiind ocupat de munţi imenşi de zăpadă, amestecată cu sare, nisip şi toate mizeriile care se regăseau pe carosabil în momentul în care a fost adunată. Dacă până acum temperaturile scăzute au menţinut zăpada la locul ei, nu acelaşi lucru se va întâmpla când se va topi. Locul va deveni o imensă baltă, plină de gunoaie şi cu potenţial de infecţie. Colac peste pupăză, depozitul de nea se află şi pe un teren privat. Acesta aparţine societăţii Artera Blue Oneşti, iar administratorul său susţine că nu se pune problema existenţei unui contract între cele două părţi. „Nu avem semnat absolut nici un contract de folosinţă a terenului cu Primăria Bacău. Mai mult, chiar am trimis o notificare primăriei, pentru că noi nu ştim exact cine a depozitat zăpada acolo, să o ridice în termen de două zile şi am rugat avocaţii să se ocupe de această chestiune”, a declarat Dan Balcanu, administratorul firmei Artera Blue, care a răspuns unei solicitări oficiale venite din partea noastră. Informaţia este confirmată şi de viceprimarul Dragoş Ştefan. „Ştiu că s-a depozitat acolo. Se poate spune că din obişnuinţă, dar şi primăria are acolo teren în proprietate. Prioritatea noastră a fost la acel moment să strângem zăpada de pe străzi şi ne-am bazat pe buna credinţă a operatorilor de deszăpezire şi transport”, a declarat viceprimarul. Dragoş Ştefan declarase anterior, chiar când a venit valul de ninsori, că zăpada se va duce doar pe terenurile primăriei, cităm, „ca să nu mai existe discuţii”. Acesta a completat şi că în următoarele două zile se vor ridica toate cantităţile care au ajuns acolo. Firmele care au făcut deszăpezire anul acesta, respectiv Fair Play şi Rad Trans, sunt cele care au avut acelaşi contract şi în anii precedenţi cu municipalitatea. 0 SHARES Share Tweet

