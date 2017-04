Municipiul Bacău este sub avertizare ‘COD GALBEN’ de precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, până vineri, 21 aprilie, ora 14.00, potrivit atenționării meteorologice emise de către Administrația Națională de Meteorologie. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Bacău monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteorologice, fiind dispuse măsurile aferente intervenţiei pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă şi trotuare sau a copacilor căzuţi ori doar cu crengi rupte. Cei 115 angajaţi din cadrul Direcţiei de Servicii Publice a Municipiului Bacău, intervin pentru degajarea trotuarelor de zăpadă. Pe arterele rutiere principalele s-a intervenit în dimineaţa zilei de joi, 20 aprilie, cu utilajele din dotare pentru îndepărtarea stratului superficial de zăpadă. Contractele de deszăpezire sunt în vigoare, în Municipiul Bacău, firmele care au contractat servicii de deszăpezire pentru sezonul rece 2016-2017 fiind înştiinţate pentru a interveni în cazul depunerii unui strat de zăpadă consistent. Se va utiliza doar clorura de calciu ca produs antiderapant. Până la această oră, precipitaţiile sub formă de ninsoare au afectat cel mai puternic arborii. Două echipe de lucrători ai Direcţiei de Servicii Publice asigură permanenţa, în schimburi, mai multe sesizări legate de copaci rupţi fiind primite din partea cetăţenilor. S-a intervenit în acest sens pe străzile: Stadionului, Logofăt-Tăutu, Nufărului şi Violetelor. 6 SHARES Share Tweet

