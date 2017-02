Noul site al Municipiului Bacău a fost lansat astăzi în varianta sa inițială. Acesta are un design compatibil și cu dispozitivele mobile, noi funcționalități și o nouă adresă – www.municipiulbacau.ro: – Secțiunea „Petiții Online” permite cetățenilor să trimită sesizări legate de problemele pe care le întâmpină având posibilitatea să selecteze locația și să adauge fotografii. Astfel, municipalitatea va putea identifica problemele mai rapid. – Secțiunea „Programări CI” permite cetățenilor să se programeze online pentru eliberarea/preschimbarea cărților de identitate. Astfel se vor evita cozile și necesitatea ca persoanele să se deplaseze pentru obținerea unui bon de ordine. – În căsuța „Alerte” sunt afișate anunțurile importante atunci când apar situații deosebite legate de traficul rutier, condiții meteo, furnizarea serviciilor principale, etc. În plus, Municipiul Bacău dispune de o aplicație dedicată pentru telefoanele mobile de tip iPhone și Android prin care se pot primi notificări de interes public, se pot citi știrile și se pot trimite petiții. Aplicația pentru dispozitivele Android este deja disponibilă în Google Play Store – https://goo.gl/j0QpMd – iar aplicația pentru iPhone este în curs de aprobare și va fi disponibilă în curând pe Apple Store. Structura website-ului ne va permite să adăugăm periodic noi funcționalități. Prima pe lista este introducerea unei noi categorii prin care cetățenii vor putea accesa toate contractele încheiate de Municipiul Bacău. Astfel, împreună cu secțiunea prin care sunt afișate toate plățile efectuate de municipalitate, reușim să aducem gradul de transparență la un nivel înalt. Site-ul și aplicațiile pentru mobil au fost realizate de SC Intelligent Online Solutions SRL – Bacău în baza contractului nr. 69389 din 17.10.2016. Valoarea contractului pentru serviciile prestate a fost de 37.500 lei, prestatorul nefiind plătitor de TVA. Această valoare include găzduirea, mentenanța, administrarea, suportul tehnic și adăugarea de noi funcționalități pentru o perioadă de 17 luni. Prin comparație, portalul web anterior www.primariabacau.ro, a fost realizat în anul 2011 de SC Loading Media SRL – Baia Mare pentru suma de 48.000 lei, cu aproape 30 % mai mult față de valoarea noului site. În plus, noul proiect include aplicațiile pentru mobil dar și noi funcționalități utile cetățenilor. 13 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.