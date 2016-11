„Multumim, Andra!” Spectacol caritabil pentru copiii saraci

Donațiile facute de bacauanii prezenti pe 30 octombrie 2016 la spectacolul caritabil Foc, in memoriam victimelor Colectiv, au bucurat, duminica, 6 noiembrie 2016, peste 60 de familii cu posibilitati materiale reduse.

Evenimentul, initiat de actorii de la Teatrul Municipal Bacovia, Valentin Braniste si Alina Vasilica Neagu, care, prin spectacolul FOC, au dorit sa aduca un moment de pretuire pentru tinerii plecati prea devreme dintre noi in urma incendiului din Colectiv, a avut loc la Diesel Pub din Bacau si a reunit circa 70 de bacauani in apelul de a dona hainute, jucarii si carti de povesti acestea urmand, ulterior, sa ajunga la copii din familii aflate la limita subzistentei.

Printre victimele din Colectiv, s-a aflat, impreuna cu logdonicul si cu sora ei, si Elena Andra Toader din Bacau. Cei trei, printr-o lupta greu de descris, reusisera sa iasa din club si, ne-a povestit printre lacrimi sora, sa se regaseasca cu bucurie, constienti, in fata acestuia. Din pacate, fumul toxic inhalat de Elena Andra a doborat-o cateva zile mai tarziu, in ciuda tuturor interventiilor medicale. Pe 7 noiembrie 2015, la 30 de ani, Elena Andra s-a stins.

Cu o forta de neimaginat, odata recuperati fizic, sora Andrei si logdonicul Andrei impreuna cu ceilalti membri ai familiei au inceput o lupta de regasiri de noi sensuri pentru „a trai”, lupta care nu va inceta, probabil, niciodata.

Unul dintre aceste sensuri s-a transformat in „a darui”. Tot ce primeste ca sprijin din partea comunitatii, familia Andrei transforma in daruri pentru copiii saraci. In astfel de daruri s-au transformat, pe 6 noiembrie 2016, si donatiile pe care bacauanii le-au facut in urma spectacolului caritabil Foc, din Diesel Pub, eveniment la care familia Elenei Andra si-a gasit putere sa participe.

Din cei circa 700 de lei donati de bacauani, s-au cumparat alimente de baza (ulei, faina, orez, paste etc.) si dulciuri. Acestea, odata cu hainutele, jucariile si cartile de povesti provenite tot din donatii, au ajuns, de sufletul Elenei Andra, la un an de la plecarea ei, duminica, 6 noiembrie 2016, la circa 30 de mamici cu copii, beneficiari ai Centrului Maternal din Bacau, respectiv la circa 30 de copii proveniti din familii nevoiase, beneficiari ai Asociatiei Betania din Bacau.

Cu lacrimi,dar si cu bucurie si emotie de nedescris, micutii si-au primit darurile, spunand, intr-un glas, „Multumim, Andra!”…