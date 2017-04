Educatie Mozaic de plastic pe asfalt de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Piața Tricolorului din centrul orașului s-a umplut miercuri, 11 aprilie, după prânz, cu peste 200 de copii din Bacău, Onești, Răcăciuni, Vultureni,Balcani, Filipești și Blăgești. Însoțiți de cadrele didactice, elevii au participat la cea de-a IV-a ediție a concursului județean „Pet Cap-Creativitate de Luna Pădurii”, care face parte din concursul național „Eco Reporteri În Acțiune”. În concurs au participat 35 de echipaje formate din câte 5 elevi, care au avut de făcut câte un mozaic din capace de la pet-urile colectate de către ei din păduri sau de pe albia unor ape. Pe timpul desfășurării concursului, pe o scenă amplasată chiar în fața Casei de Cultură, copiii înscriși la cercurile de la Palatul Copiilor Bacău au susținut momente de dans, muzică, teatru și demonstrații de judo. Câștigătorii au primit premii, acestea fiind asigurate de către Direcția Silvică Bacău, dar și diplome, care vor fi foarte utile la dosarele de bursă, în cazul elevilor, sau la dosarul de gradație, în cazul cadrelor didactice. „Această acțiune se vrea a fi un protest fața de plasticul aruncat la întâmplare în natură. Capacele care au fost folosite la acest eveniment au fost colectate din natură, de la pet-urile aruncate prin păduri, pe albia râurilor sau din alte zone”, a declarat prof. Nela Dumea, coordonatoarea Cercului de Ecologie, director Palatul Copiilor Bacău. Activitatea a constituit modalitatea de a sărbători încă o dată primăvara și de a marca Luna Pădurii. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.