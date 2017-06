Cronica rutiera Motocliclist accidentat mortal la Comăneşti de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Evenimentul rutier s-a produs în această dimineaţă, la Comăneşti. O femeie de 50 de ani, din comuna Asău, în timp ce conducea un autoturism către Moineşti, la schimbarea direcţiei de mers la stânga, spre DN-2G, în intersecţia prevăzută cu indicator şi marcaje rutiere, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui bărbat de 75 de ani, din Comăneşti, care se deplasa cu o motocicletă dinspre Dărmăneşti spre Comăneşti. În urma impactului, motociclistul a fost grav rănit şi cu toate eforturile depuse de echipajele medicale, el nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat la spital. Poliţiştii de la Serviciul Rutier au făcut cercetări la faţa locului şi au deschis un dosar penal pentru infracţiunea de ucidere din culpă. 0 SHARES Share Tweet

