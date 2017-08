La data de 21 august a.c., în jurul orei 14.00, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Sănduleni au depistat un tânăr de 20 ani în timp ce se deplasa pe o motocicletă pe DC172, în interiorul satului Coman. Din verificări s-a stabilit că tânărul în cauză nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta era neînmatriculată. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi conducere a unui vehicul neînmatriculat. Poliţiştii le reamintesc conducătorilor de biciclete şi mopede: Purtaţi casca de protectie omologată; Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani. Pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani. Bicicletele şi mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare. Purtaţi îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă. Pentru a putea fi puse în circulaţie pe drumurile publice, mopedele trebuie înregistrate la primăriile pe raza cărora proprietarul are domiciliul. Nu circuaţi în timp ce vă aflaţi sub influenţa alcoolului, sau a unor medicamente care afectează capacitatea de concentrare. 3 SHARES Share Tweet

