Moțiunea de cenzură a fost adoptată

Moțiunea de cenzură „România nu poate fi confiscată. Apărăm democrația și votul românilor" a fost adoptată miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, a anunțat secretarul Camerei Ioana Bran. Au votat „pentru" 241 de parlamentari și 10 au fost „împotrivă". Numărul total de voturi valabil exprimate a fost 251. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de parlamentarii PSD și ALDE împotriva Guvernului condus de Sorin Grindeanu. Pentru a fi adoptată era nevoie de cel puțin 233 de voturi „pentru". Votul a fost secret cu bile.