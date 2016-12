Scoala Postliceala Sanitara din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacau a derulat, cu ocazia Zilei internationale a voluntariatului, proiectul intitulat „Mos Nicolae – voluntar”.

Astfel, elevii din anii I B, II B si II C, sub indrumarea prof. Adriana Antoce si Cristina Pogonici, coordonatori de stagiu clinic in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, au fost Mos Nicolae pentru 50 de copii de la Centrul Rezidential „Sf. Maria” Barati, din comuna Margineni.

Acestia au primit pachete cu fructe, dulciuri si rechizite, iar pentru a le multumi, micutii i-au recompensat cu poezii, cântece si multa veselie. Dar si cu o intrebare: „Când mai veniti?”…

Poate vorbesc intre timp cu Mos Craciun!