Moș Crăciun a venit! A aterizat la Baza 95 Aeriană Bacău!

Vineri dimineata, la o temperatura cu grade minus in termometre dar cu un soare stralucitor care vroia sa alunge orice urma de ger, copiii militarilor l-au asteptat pe Mos Craciun la Baza 95 Aeriana Bacau.

Prinsesera de veste de la parintii lor, ca mosul are sa vina in zbor, insa, nu cu sania trasa de reni, ci la bordul unei aeronave IAR 99 Soim. La 9 fix, un elicopter s-a ridicat de la sol si a insotit o vreme avionul care avea sa-l aduca in fata copiilor pe Mos Craciun.

Pâna sa aterizeze, copiii au comunicat cu Mos Craciun printr-o statie de emisie-receptie pe care o avea asupra lui un militar care tinea legatura cu pilotul.

Când avionul mai avea putin pâna sa ajunga la public, elicopterul s-a retras, lasându-i pe copii sa se bucure de venirea mosului. Aeronava a oprit in fata copiilor si a parintilor care ii insoteau si a fost primit cu urale si aplauze. A urmat o sedinta foto, un scurt interviu, dupa care Mos Craciun i-a invitat pe copii in sala de festivitati a unitatii militare, unde avea sa le imparta cadourile mult asteptate.

“Aterizarea a fost foarte usoara pentru ca la mansa s-a aflat unul dintre cei mai experimentati piloti. Am lasat sania pe un nor la intrare in Bacau, sa se odihneasca renii si am venit la copii sa le dau cadouri. Mi-a placut cum m-au intâmpinat micutii si sper sa ajung la toti cei care au fost cuminti. Pentru fiecare am pregatit câte un cadou! Un an intreg m-au ajutat spiridusii sa fac cadouri pentru toata lumea!”, a declarat Mos Craciun

In club, cei mici s-au ghemuit cuminti in bratele parintilor si au asteptat sa fie strigati de Mos Craciun pentru a urca pe scena, acolo unde ii astepta mosul si cadourile. Momentul a fost incarcat de emotie, atât din partea celor mici, cât si din partea parintilor. Cei mai indrazneti pitici i-au spus mosului câte o poezie, insa, de emotie, multi au uitat sa-i multumeasca pentru cadouri. Or s-o faca la anul, când vor creste mai mari! Cadrele militare si familiile lor au asistat apoi la un spectacol de colinde, cântece si dansuri populare, sustinut de colaboratori fideli ai unitatii militare. La eveniment a fost prezent si comandorul dr. Valerica Vrajescu, comandantul Bazei 95 Aeriene Bacau, care, facând bilantul activitatilor de peste an, s-a declarat multumit.

“A fost un an foarte bun pentru noi, cu misiuni reusite si activitati care au asigurat o pregatire continua a colegilor mei. La final de an, ne bucuram ca avem toate aeronavele la sol, toti pilotii sunt la sol, iar personalul este complet. Ne-a ferit Dumnezeu de alte incidente nedorite si asta nu poate decât sa ne bucure!”, declara cdor.dr. Valerica Vrajescu, comandantul Bazei 95 Aeriene Bacau

Explicatie foto: Mos Craciun a venit in Bacau cu avionul/foto: Ramona Ionescu