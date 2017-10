În această după-amiază, un şofer de 36 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Chimiei, la intersecţia cu strada Înfrăţirii, în cartierul Izvoare, nu ar fi acordat prioritate la efectuarea virajului la stânga unui moped, condus de un băcăuan de 66 de ani. În urma impactului, mopedistul a fost rănit uşor. Ambii conducători auto au fost testaţi cu etilotestul de către poliţiştii ajunşi la faţa locului, rezultatele fiind negative. Şi la intersecţia străzilor 9 Mai cu Alexandru cel Bun, din Bacău, a avut loc, tot în această după-amiază, o tamponare între un autoturism şi o motocicletă. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.