Direcția Județeană pentru Cultură Bacău organizează, în data de 16 septembrie 2017, între orele 10 – 12, activitatea „Monumente băcăuane la pas” prin care urmărește să atragă atenția asupra câtorva monumente istorice din centrul orașului Bacău: 1. Ansamblul Curții Domnești din Bacău

2. Biserica romano-catolică Sf. Nicolae

3. Situl arheologic de lângă biserica ortodoxă Sf. Nicolae

4. Bustul maiorului Constantin Ene

5. Fosta Primărie și Biblioteca, azi Centrul pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor

6. Statuia poetului George Bacovia

7. Palatul Administrativ, sediul Consiliului Județean Bacău și al Prefecturii Bacău. Cei care doresc să participe sunt invitați să fie prezenți în curtea Bisericii Precista, la ora 10, de unde, împreună cu organizatorii, se vor deplasa pe traseul: Ansamblul Curții Domnești din Bacău – Biserica Catolică Sf. Nicolae – Situl arheologic de lângă biserica ortodoxă Sf. Nicolae – Bustul maiorului Constantin Ene – Fosta Primărie și Biblioteca, statuia poetului George Bacovia – Palatul Administrativ. Pe parcurs, va fi prezentat fiecare monument în parte: scurt istoric și descriere arhitectonică, participanții putând face fotografii și pune întrebări.

Manifestarea se înscrie ca moment distinct în cadrul ”Zilelor Europene ale Patrimoniului”. În fiecare an, în luna septembrie, milioane de cetățeni sunt invitați să viziteze monumente istorice din întreaga Europă. Ediția a XXV-a, din acest an, are ca temă Patrimoniul cultural – Natură – Armonii. Scopul acestei teme este de a sensibiliza generația tânăra, cetățenii, cu privire la cunoașterea și respectarea patrimoniului lor cultural și de a evidenția rolul prezervării cadrului natural între valorile tradiționale cât și cu semnificație europeană. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.