Multimedia "Monumente băcăuane la pas" de Gheorghe Baltatescu

Cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediţia a XXV-a, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău a organizat, în colaborare cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" (profesor dr. Anton Coşa), în data de 16 septembrie 2017, activitatea "Monumente băcăuane la pas" la care au participat elevi de la Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" din Bacău, coordonaţi de profesor de istorie Iulia Istrate şi profesor de limba şi literatura română Manolache Ionela. 1 of 12 Plimbarea la pas a pornit de la Ansamblul Curţii Domneşti din Bacău pe următorul traseu: Biserica romano-catolică Sf. Nicolae, Situl arheologic de lângă Biserica ortodoxă Sf. Nicolae, Bustul eroului Constantin Ene, Fosta Primărie şi Bibliotecă azi Centrul pentru acţiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor, Statuia poetului George Bacovia, încheindu-se cu o vizită la Palatul administrativ. Acestă activitate a deschis elevilor poarta cunoaşterii valorilor patrimoniului băcăuan, apropiind monumentele istorice de inima micilor participanţi.

