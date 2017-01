Contrasens Monopolul pe știrile false de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Peste Ocean s-a pornit o dezbatere teribilă legată de situația așa-numitelor „fake news”, știrile false vânturate prin intermediul rețelelor de socializare, capabile să influențeze deciziile alegătorilor. Noi cunoaștem problema, pentru că ne-am confruntat de ceva vreme cu acest aspect al libertății de expresie. Nu numai în politică, amintiți-vă că există o sumedenie de știri false despre efectele dezastruoase ale vaccinurilor sau despre tot felul de leacuri minune împotriva cancerului. Rezultatul a fost o scădere dramatică a ratei de vaccinare a copiilor și reapariția deceselor cauzate de boli considerate eradicate. Revenind la subiect, este interesant că deranjul s-a produs în SUA doar după rezultatul alegerilor prezidențiale. Pentru că trebuia găsită urgent o explicație la pierderea alegerilor de către Hillary Clinton. Ceea ce ne aduce la o altă parte a problemei, semnalată de Le Monde Diplomatique într-un articol numit „Les chauffards du bobard” care s-ar traduce prin „vitezomanii știrilor false”: „De la înfrângerea lui Hillary Clinton în alegerile prezidențiale, șefimea presei din New York, Londra sau Paris, a descoperit un adevăr înfricoșător: mass-media minte. Nu ei, desigur: ceilalți”. Și autorul articolului începe să înșiruie o lungă listă de fonfleuri jurnalistice prezentate de presa mainstream ca subiecte reale, bine documentate, începând cu falsele morminte de la Timișoara, din 1989, soldații irakieni care ucideau nou-născuții kuweitieni, în 1990, falsul plan sârbesc de lichidare a kosovarilor din 1999 sau articolele cu mărturii false despre armele irakiene de distrugere în masă din 2003. „Acum monopolul lor de influență se sfarmă iar ei tună și fulgeră: greii dezinformării sunt indignați că vitezomanii știrilor false (les chauffards du bobard) le conduc cititorii fără permis”, concluzionează articolul. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.