Producătorul de îmbrăcăminte Moncler a creat o unitate productivă avansată tehnologic în noul sediu din Bacău al societății Industries Yield, mutat, practic, de la ieșirea din oraș spre Adjud (pe teritoriul comunei Sărata) în zona de Nord, pe strada Tazlăului, acolo unde acum peste 15 ani a început să producă tot confecții italienii de la Sonoma. „În noul sediu – ne-a informat Diana Ciuraru, HR Manager la Industries Yeld -, la ora actuală sunt angajate 797 de persoane, inclusiv toți angajații care au lucrat anterior în structura din Sărata, structură care nu mai este utilizată de Industries Yields, așa cum s-a decis încă din 28 aprilie 2017. Moncler confirmă încă o dată că decizia face parte din punerea în aplicare a planului de dezvoltare industrială lansat în România în 2015 și își reafirmă angajamentul de a continua să investească în această țară". Precizarea vine la scurt timp după ce Moncler a încetat producția în locația din comuna Sărata. Conform datelor apărute anul trecut în Monitorul Oficial al României, Moncler, care în martie 2016 a finalizat o investiție de 5 milioane de euro într-o fabrică din județul Bacău, a închiriat un spațiu de producție de 33.600 mp în municipiul Bacău. Spațiul aparține firmei Sonoma Sportswear. Moncler a fost fondat la Monestier-de-Clermont, Grenoble (Franța) în 1952 și are în prezent sediul în Italia. De-a lungul anilor, brandul a îmbinat stilul cu cercetarea tehnologică asistată de experți în activități legate de zonele montane. Colecțiile de îmbrăcăminte de la Moncler se armonizează cu cerințele extreme ale naturii și cu cele ale vieții urbane. În 2003, Remo Ruffini a preluat compania și este în prezent președinte și CEO. Compania produce și distribuie direct colecții de îmbrăcăminte și accesorii sub mărcile Moncler, Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble și Moncler Enfant, prin buticurile sale, în magazine internaționale exclusive și în magazinele cu mai multe mărci la raft.

