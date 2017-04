Editorial Momentul acela în care ai cui să-i spui „La mulți ani!” de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Firmele și instituțiile trebuie sărbătorite ca și oamenii. Pentru că sunt făcute de oameni, pentru oameni. Când să le sărbătorești mai frumos decât la aniversare? Profesional, m-am gândit la asemenea evenimente toată viața, am și trecut date certe în agendă și am urmărit derularea lor. Dar, nu oricum, ci la sume rotunde sau cu prilejuri semnificative. Pentru că la asemenea date ai ce comenta, poți face bilanțuri, poți emite păreri și chiar poți trage învățăminte.

Din 1990, lucrurile parcă s-au mai domesticit în acest sens, dar cei peste 26 de ani parcurși mi-au arătat fețe diferite ale problemei. Puzderie de firme au părut pe firmament. Privatizarea a stârnit interes, dar și pofte și chiar patimi. Mulți dintre întreprinzători, dintre investitori, au pășit cu entuziasm pe un asemenea teritoriu, dar firmele lor au sfârșit subit. Privatizarea nu e pentru oricine! Unii poate chiar au vrut un asemenea final, mai ales în cazul marilor întreprinderi care altădată dădeau de lucru și de mâncare la mii de oameni. Alte investiții s-au dovedit, însă, de succes, iar acum sărbătoresc, de exemplu, 25 de ani de când au fost lansate, precum cel mai important retailer din bricolajul românesc, o firmă cu sediul în Bacău, cunoscuta Dedeman. Odată cu aniversarea ei am aflat și de un majorat al unei instituții publice la fel de cunoscute, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Nu pot uita, deși s-a întâmplat ceva mai în urmă, de aniversările „rotunde" marcate la combinatul chimic din Borzești – Chimcomplex, una dintre privatizările de succes cu un investitor român, nici de cunoscutul Grup Agricola care, de asemenea, are acționari tot români. Amândouă au la activ zeci de ani de viață, pentru că au apărut prin anii '50 – '60, dar acum arată mai tinere ca oricând. Ar mai fi câteva exemple bune, dar nu prea multe. Pentru că, spuneam, sute, mii de firme și instituții nu au parcă din start viață lungă. Îți vine să le urezi un „La mulți ani!, dar până când?".

