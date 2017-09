Momente Remember Cenaclul Flacăra, la Ateneu

Pentru aproape cinci ore, Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău a fost, sâmbătă seară, 16 septembrie, gazda unui eveniment aparte pentru băcăuanii iubitori de muzică folk, în general, și, în special, pentru cei nostalgici ai atmosferei – sentiment de eliberare prin muzică și poezie – create în timpul spectacolelor (din altă vremuri socio-cultural-politice) oferite de, pe atunci, Cenaclul Flacăra. Este vorba despre „Concert Omagial în memoria poetului Adrian Păunescu – Regal Remember Cenaclul Flacăra, 44 de ani de înființare”, un eveniment inițiat și organizat de Oana Cornescu din Bacău, prin Fundația Constantin, reprezentată de Andrei Păunescu, spectacol la care un public dedicat s-a bucurat și a cântat deopotrivă împreună cu artiștii invitați: Andrei Păunescu, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Cristian Buică, Mădălina Amon, Valentin Moldovan, Walter Ghicolescu, Vasile Mardare, Arpad Domokos și Vanghele Gogu.



Evenimentul a debutat energic, cu „Totuși, iubirea”, binecunoscutul cântec pe versurile celui omagiat, Adrian Păunescu, în interpretarea celor mai mulți dintre invitați și cu mesajul lui Andrei Păunescu, fiul poetului Adrian Păunescu: „E spectacolul dumneavoastră în primul rând, haideți să cântăm împreună!”. Ceea ce, obiectiv, s-a și întâmplat, publicul, în majoritate format de persoane peste 40 de ani, cântând la unison cu artiștii, pe tot parcursul evenimentului.Pe rând, separat, dar împreună, bănuim că nu într-o ordine prestabilită, tocmai pentru a reda cât mai bine din atmosfera Cenaclului de altădată, au urcat pe scenă reprezentanți ai generațiilor, Walter Ghicolescu, Mădălina Amon, Cristian Buică, Mircea Vintilă, Arpad Domokos, Vasile Mardare, Andrei Păunescu, Valentin Moldovan, Mircea Baniciu și Vanghele Gogu, fiecare interpretând câte patru-cinci piese din repertoriul propriu, dar și din repertoriul altor artiști care, după caz, au debutat sau s-au consacrat prin Cenaclul Flacăra, dar care, din motive lesne de înțeles, nu aveau cum să fie prezenți. „Ne-am gândit să ne alegem și câte un cântec din repertoriul Cenaclului Flacăra interpretat de cei care fie nu mai sunt, fie nu pot fi prezenți aici, în această seară”, a spus Andrei Păunescu. Astfel, publicul a putut, prin vocile artiștilor prezenți, reasculta nu doar piesele care i-au consacrat pe aceștia, dar și cântece rămase, în timp, repere prin interpretarea lor de către artiști ai genului precum George Nicolescu, Gil Ioniță, Octavian Bud, Tatiana Stepa, Mircea Florian, Ștefan Hrușcă, Florian Pittis, Ecoul etc. A fost o energie bună, cu, printre piese, mici aduceri aminte, din partea artiștilor, despre întâmplări mai mult sau mai puțin amuzante- dat fiind regimul în care Cenaclul a activat – din acele vremuri, gustate toate, de public, ca atare, cu zâmbet sau lacrimi. O energie bună și prin faptul că, de la început până la sfârșit, publicul a cântat împreună cu artiștii pe care a venit să-i vadă.Spectacolul s-a încheiat puțin după orele 23.00, cu toți cei din urmă reveniți pe scenă pentru a cânta (tot împreună cu publicul) câteva piese, cea de final fiind „Doamne, ocrotește-i pe români”.



Evenimentul, la care Cotidianul Deșteptarea a fost partener media, s-a bucurat de sprijinul dat organizatorului de către agenți economici privați precum: Dedeman, Hotel Dumbrava, Inter-Auto, Agricola Internațional, Soma, SSAB-AG, Barleta, Teletrans, Bofipack, Corabo-Vin, Filmir Prod și Basarom.

