Sâmbătă, 02.09.2017 la sediul Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău, într-un cadru festiv în contextul împlinirii a 124 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale, a avut loc o lansare de carte cu tema ‘MOMENTE DIN ISTORIA JANDARMERIEI BĂCĂUANE 1893-1948’. Locotenent Ioan Marcel din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău împreună cu fratele său Ioan Valentin, lucrător în cadrul Serviciului Județean Bacău al Arhivelor Naționale sunt autorii lucrării mai sus menționate, lucrare care nu putea veni într-un moment mai oportun pentru a marca evenimentul de la 1 septembrie respectiv înființarea Jandarmeriei Rurale în anul 1893. La eveniment au participat colegi din Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău, și al Serviciului Județean Bacău al Arhivelor Naționale, rude și apropiați ai autorilor, iar domnul Profesor Vilică Munteanu a asigurat moderarea evenimentului. În contextul manifestațiilor dedicate Centenarului Primului Război Mondial, evenimentul a început cu o slujbă religioasă de pomenire a eroilor jandarmi Băcăuani care și-au slujit țara și au dat sacrificiul suprem în acele momente de răscruce pentru ființa națională. Au fost ținute alocuțiuni de către reprezentanții instituțiilor, invitați, rude și prieteni, ocazie cu care au fost făcute aprecieri cu privire la importanța evenimentului , conținutului documentat al lucrării și valoarea istorică pentru instituția Jandarmeriei Române. 3 SHARES Share Tweet

