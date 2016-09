Momente de reculegere la mormântul lui Gil Ionita

Cantautorii si interpretii care au sustinut timp de patru zile programul primei editii a Salonului de toamna al muzicii folk & blues Bacau 2016, dedicat lui Gil Ionita, s-au oprit, duminica, 18 septembrie, pentru câteva clipe la mormântul cantaretului de muzica folk plecat in ianuarie 2004 sa concerteze pe cea mai inalta scena – cum scria atunci, inspirat, un ziar. Alaturi de ei au fost prieteni ai cântaretului, membri ai familiei si ziaristi.

Gil Ionita, avocat de profesie, nascut in 1952 in Onesti, unde a si inceput sa cânte impreuna cu Nicu Moraru si Marcela Saftiuc (onesteni si ei), s-a lansat ca interpret de folk in vremea studentiei, in Iasi, unde a infiintat, cu Nicu Moraru si Cezar Ionescu, grupul Folk 73. Ulterior a cântat in spectacolele Cenaclului Flacara, condus de Adrian Paunescu.

Din anul 2005, la Biblioteca „Radu Rosetti”, din Onesti, are loc, an de an, „Gala folk in memoriam Gil Ionita”.

Salonul de toamna al muzicii folk & blues Bacau 2016 a avut loc la Restaurantul Villa Borghese, cu actiuni conexe si la Sala„ Nicu Enea” a Societatii de Investitii Financiare Moldova, dar si la Teatrul G. Bacovia.