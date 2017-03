Actualitate Moineștiul își prezintă noul statut de stațiune turistică de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Emiterea Hotărârii de Guvern care consfințește statutul de stațiune turistică de interes local a municipiului Moinești și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României a prilejuit, vineri, 10 martie, organizarea în acest oraș a unui ciclu de manifestări și evenimente care să detalieze importanța noului statut, dar și modul în care va fi pus în valoare potențialul turistic al localității și al zonei din care face parte municipiul. Astfel, vineri la Moinești, în noul și cochetul sediu al Centrului Cultural Lira, a avut loc prima reuniune a membrilor noii Asociații de Promovare Turistică a județului Bacău și conferința de presă pentru anunțarea acestor evenimente, la care au participat primarii orașelor stațiune Târgu-Ocna și Slănic Moldova, Ștefan Șilochi și Gheorghe Baciu, dar și primarii sau reprezentanții autorităților din Dărmănești (Constantin Toma), Măgirești și Zemeș, senatorul de Bacău Viorel Ilie, precum și conducerea Serviciului Public pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont al Consiliului Județean. Cele două evenimente au fost urmate de un spectacol al Teatrului George Bacovia, cu piesa „Omul care a văzut moartea”, de Victor Eftimiu, care a deschis, astfel, stagiunea teatrului băcăuan în Moinești. Spectacolul a fost precedat, pe 26 februarie, în aceeași locație, de deschiderea în acest oraș a stagiunii Filarmonicii din Bacău cu opera „Tosca”, de Puccini, și va fi urmat în lunile martie și aprilie de inaugurarea expoziției de pictură a artistului moineștean Dumitru Maku Macovei (15 martie, la Galeriile de Artă ale Centrului Cultural), de spectacolul de teatru „O noapte furtunoasă”, de I. L. Caragiale (pe 22 aprilie, prezentat de o companie de teatru independentă), de vizita orchestrei de copii și adolescenți din orașul izraelian Rosh Pinna, înfrățit cu Moineștiul (programată în perioada 3 – 9 aprilie), dar și de lucrările Simpozionului internațional „Tristan Tzara și Cultura Dada” (20 – 22 aprilie). Asupra semnificațiilor acestor evenimente și a concluziilor desprinse din ele vom reveni cu amănunte în ediția de luni, 13 martie, a ziarului nostru. 2 SHARES Share Tweet

