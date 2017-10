La data de 13 octombrie a.c., în jurul orei 01.00, polițiștii din Moineşti au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier în comuna Balcani. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un tânăr de 24 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 156A din localitate, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers intrând în coliziune cu gardul unui imobil. În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto, acesta a indicat valoarea de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Moineşti, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. 0 SHARES Share Tweet loading...

