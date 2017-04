Social Moinești – Încă o pădure de salcâm plantată pe Dealul Osoiu de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Parteneriatul încheiat între detașamentele de jandarmi, pompieri și polițiști și Primăria Moinești pentru acțiuni comune în campania „Luna plantării arborilor 2017” a dus la plantarea a nu mai puțin de 3.000 de puieți de salcâm pe Dealul Osoiu. În această inițiativă, alături de semnatarii parteneriatului – ne-a informat Daniela Enea, consilier pentru Protecția mediului la Unitatea Administrativ Teritorială Moinești – s-au aflat și voluntarii de la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” din orașul petroliștilor, dar și Direcția Silvică Bacău și Ocolul silvic Moinești. „Autoritatea locală – ne-a declarat primarul interimar Valentin Vieru, prezent la acțiune – a mai plantat în zonă 10 ha de teren, din care deja primele 4,3 ha au intrat, în toamna anului trecut, în fondul forestier. Mulțumim pentru sprijin Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcției Silvice Bacău și tuturor voluntarilor, pe care îi mai așteptăm și în toamnă pentru a continua împădurirea Dealului Osoiu”. Campania „Luna plantării arborilor 2017” s-a încheiat pe 15 aprilie, dar evenimentul va fi marcat oficial pe 20 aprilie cu o nouă acțiune de plantări în zona Fântânele. 12 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.