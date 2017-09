O vibrantă lecție de istorie a fost prilejuită, zilele acestea, de programul manifestărilor culturale Zilele Municipiului Moinești prin lansarea celei mai noi cărți dedicată Centenarului Unirii Basarabiei cu România, „Basarabia pământ românesc – 100 de ani (27 martie 1918 – 27 martie 2018”, scrisă de un băcăuan, col. Tc. (rtr.) Mihai Purcaru. Cartea, apărută recent la Editura MagicPrint din Onești, a fost prezentată și de ziarul nostru. La evenimentul de la Moinești au fost prezenți numeroși elevi și cetățeni ai municipiului, alături de care au venit și primarul Valentin Vieru, viceprimarul Neculai Breahnă, Gabriela Biea, președinta filialei Moinești „Cultul Eroilor” și dirijoarea corului Resurrectio al Liceului „Spiru Haret” din Moinești, primarul comunei Măgirești, Câdă Ionică, ofițeri în rezervă și reprezentanți ai clerului și ai unor instituții locale. Despre carte și autor au vorbit prof. Anton Coșa (autorul prefeței volumului prezentat), istoricul Vilică Munteanu și col. (r) Paul Valerian Timofte, președintele Filialei județene Bacău a Asociației „Cultul Eroilor”. Lucrarea lansată cuprinde valoroase documente de arhivă, hărți și fotografii inedite, dar și emoționante mărturii ale unor veterani de război. „Am scris această carte – a spus autorul – pentru a reaminti românilor de astăzi jertfele a zeci de mii de eroi cunoscuți și necunoscuți de dincolo și de dincoace de Prut pentru libertate, apărare și reîntregirea pământului strămoșesc. Doresc ca această carte să reamintească tuturor generațiilor drama trăită de poporul român în vara anului 1940, când României i s-au smuls, prin invazie, Basarabia și Bucovina de Nord, dar și partea de nord a Transilvaniei și Cadrilaterul. Am dorit să scot la lumină, din nedreaptă uitare, acțiunile de luptă ale Diviziei 1 Blindate Române pentru eliberarea Basarabiei, puțin făcute cunoscute în lucrările militare de specialitate”. 1 of 9 Autorul consideră că Divizia 1 blindată, sub conducerea generalului Ioan Sion, a fost vârful de lance al Corpului 54 de armată german în acțiunile operative ale acestuia în nordul Basarabiei, în 4 – 11 iulie 1941. De asemenea, autorul susține că a dorit să combată antiromânismul manifestat în prezent atât în Basarabia, cât și în Ucraina, tezele mincinoase din unele manuale de istorie și din alte lucrări făcute publice. 0 SHARES Share Tweet

