Modernizarea Aeroportului Bacău va fi finalizată și recepționată în etape deoarece unele investiții și dotări sunt în sarcina Romatsa, a precizat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ), instituție în subordinea căruia funcționează Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu”. ”Terminalul nou și o parte din parcare sunt realizate și spre sfârșitul lunii august vor fi recepționate, afirmă Sorin Brașoveanu. Tot ce a ținut de noi am făcut.” Urmează turnul de control, de a cărui dotare se ocupă Romatsa, care va obține și licențele de funcționare. „Pe măsură ce s-a avansat cu modernizarea a crescut interesul operatorilor de transport față de Aeroport. Deocamdată, suntem în faza de discuții. Când va fi terminată pista, cu siguranță va crește numărul companiilor care vor opera în Bacău și, totodată, numărul destinațiilor și al curselor”, a declarat Sorin Brașoveanu. Foarte important e faptul că pista răspunde cerințelor UE: 45 m lățime și indice de portanță 65, care permite decolarea/aterizarea avioanelor grele. Noul terminal are o suprafață de 6.300 mp și o capacitate de procesare de 300 de pasageri/oră. Investiția mai cuprinde, pe lângă pistă și terminalul de pasageri, un nou turn de control, un terminal intermodal pentru transport rutier (autocare, microbuze), clădiri tehnice (garaj, utilaje, uzină electrică, centrală termică), scări pentru pasageri, un sistem de balizaj, o platformă de întoarcere, două căi de rulare, platforme RESA (zone de siguranță la capătul pistei), echipamente de securitate, o unitate de pornire cu aer comprimat pentru aeronavele turboreactoare și o parcare pentru călători cu 258 de locuri. Valoarea totală a proiectul de modernizare a Aeroportului Bacău este de 15 milioane de euro. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.