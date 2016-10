Modernizarea Aeroportului Bacau a ajuns la 60 la suta

Sorin Brasoveanu, actualul presedinte al Consiliului Judetean (CJ), si Dragos Benea, fostul presedinte al CJ Bacau, au efectuat, joi, o vizita pe santierul din incinta Aeroportului, pentru a verifica stadiul lucrarilor de modernizare.

Au fost prezente Oana Chelaru, presedinta Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul International „George Enescu”, Danielina Andriescu, manager proiect din partea CJ Bacau, si Mariea Dobranici, diriginte de santier.

Consiliul Judetean a demarat, in vechea legislatura, doua investitii importante care vizeaza Aeroportul, a precizat Sorin Brasoveanu, adaugând ca il va consulta pe Dragos Benea in toate proiectele care au fost incepute in vechiul mandat si pe care trebuie sa le duca la bun sfârsit.

„Este vorba despre modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul International «George Enescu» si cresterea capacitatii portante, modernizarea pistei de decolare/aterizare si lucrarile aferente pistei”, a declarat actualul presedinte al CJ Bacau.

Primul obiectiv vizitat a fost terminalul de pasageri, care are o suprafata de 6.300 mp, urmat de turnul de control si anexele administrative. Alaturi de acestea se afla statia de pompare, rezervorul de apa si garajele. In dreapta terminalului de pasageri se construieste terminalul intermodal, uzina electrica si centrala termica. In ultima etapa vor fi realizate aleile de acces si o parcare de 18.000 de mp, cu aproximativ 300 de locuri.

„Obiectivele de investitii se afla in diferite stadii de realizare, procentul mediu fiind de 60 la suta”, a explicat Sorin Brasoveanu.

E an electoral, dar „obiectivul merge inainte”

Ziua de 27 noiembrie nu a fost aleasa intâmplator, a afirmat Dragos Benea.

„Suntem la sase luni de la ultima descindere, care a avut loc in aprilie 2016, când constatam ca stadiul fizic al lucrarilor era de 40 la suta, si la un an de la semnarea ordinului de executie si e important sa vedem ce se intâmpla la acest obiectiv”, a declarat Dragos Benea.

El a precizat ca lucrarire sunt in grafic si merg foarte bine, chiar daca 2016 e un an electoral, cu doua rânduri de alegeri.

Ex-presedintele CJ le-a amintit jurnalistilor ca „obiectivul mai mult a stat in contestatii, aproape 20 de luni, decât va sta in executie”, asta din cauza legislatiei greoaie.

Dragos Benea a facut referire si la unele sageti aruncate de adversarii politici:

„Nu am vrut sa venim cu prezentarea acestei investitii in perioada campaniei electorale, am venit inainte de aceasta perioada si as vrea sa-i linistesc pe cei care pun vizita pe santier pe seama campaniei.

Obiectivul merge inainte, este la 60 la suta, constructorul isi face treaba, managerul de proiect si dirigintele de santier la fel, desi este nu este o investitie usoara, este o investitie destul de complicata, care de multe ori solicita managementul unor situatii de risc, care trebuie rezolvate rapid.

Sunt mai multi factori implicati aici, dar e bine ca pâna acum au fost depasite toate momentele dificile, inclusiv cele aparute in relatia cu partenerii.

Cu Romatsa, de exemplu, s-a stat destul de mult in analiza avizului si rezolvarea unor situatii, dar important este ca nu au fost timpi morti in derularea aceastei investitii si vom avea totul modernizat incepând cu vara anului 2017.”

Sorin Brasoveanu a oferit informatii si despre cel de al doilea obiectiv: „Pista se afla, astazi, in faza de finalizare a proiectarii, cu toate avizele si acordurile premargatoare licitatiei pentru executie, licitatie care va fi lansata anul acesta.”

Prin urmare, bacauanii vor avea in 2017 un aeroport modern, cu un terminal care respecta ultimele standarde, singurul din tara construit dupa schimbarea legislatiei, iar peste inca doi ani, o pista cu indicele de portanta 65, care va permite si aterizarea/decolarea aeronavelor foarte mari.

Toate acestea vor insemna confort mai mare, siguranta, operare non-stop si mai multe curse spre exterior.

Modernizarea Aeroportului International „George Enescu” va costa 15 milioane de euro. La finalizarea lucrarilor, obiectivul va avea un terminal de pasageri (6.700 mp), un turn de control aerian, o parcare noua (300 de locuri pentru autoturisme) si un terminal intermodal rutier (100 de persoane). De asemenea, se va fi construi o platforma de intoarcere, doua cai de rulare, un nou sistem de balizaj, platforme RESA (zone de siguranta la capatul pistei), scari pentru pasageri, echipamente de securitate si o unitate de pornire cu aer comprimat pentru aeronavele turboreactoare si o pista noua, cu latimea de 45 m.