Mocănița de pe Valea Asăului de Desteptarea

Cândva, exploatarea lemnului de pe Valea Asăului se făcea cu ajutorul mocănițelor – trenuri pe ecartament îngust. Forestierii se urcau luni dimineața pe platforme și erau duși de tren la locurile lor de muncă de unde erau culeși sâmbăta după-amiaza. Din aceste trenuri au rămas doar amintirile, însă. Imaginile au fost descoperite de Doru Asandei, care le șî explică.

Text foto: Doru Asandei

