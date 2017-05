Multimedia Mobilizare impresionantă de forţe la simularea de cutremur de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a desfăşurat miercuri, începând cu ora 12.00, un amplu exerciţiu după un scenariu stabilit dinainte. Potrivit acestuia, în urma unui cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, produs în Vrancea, mai multe clădiri din apropierea fostei fabrici „Robinete Industriale” Bacău s-au prăbuşit şi la 112 s-a anunţat că acolo ar fi mai multe victime. Pompierii au plecat imediat la faţa locului, cu mai multe echipaje şi pentru prima dată au folosit şi containerul de căutare/salvare a persoanelor prinse sub dărâmături, intrat în dotarea ISU la sfârşitul anului trecut. În total, s-au mobilizat 47 de pompieri cu şapte autospeciale de lucru cu apă şi spumă, două autospeciale pentru muncă operativă, o autospecială de descarcerare grea, două ambulanţe Smurd şi o ambulanţă de la SAJ, dar un rol extrem de important l-a jucat şi câinele „Pebaga” de căutare victime, care la această simulare s-a descurcat de minune şi a găsit toţi cei şase răniţi, rămaşi captivi în clădirile prăbuşite. În tot acest timp un elicopter militar de la Baza Aeriană 95 a survolat zona pentru a vedea dacă sunt şi alte imobile afectate. După identificarea victimelor, pompierii au început salvarea lor. Au alergat cu tărgile cu răniţi la ambulanţe, unde paramedicii şi medicii le-au acordat primul ajutor înainte de a fi transportaţi către spitale. La locul dezastrului, militarii au adus şi un generator electric pentru a putea conecta aparatele de decupare a pereţilor, astfel încât să poată ajunge mai repede la cei care erau rămaşi sub ziduri. În paralel cu desfăşurarea de forţe de pe platforma fabricii, în municipiul Bacău, la Şcoala Alecu Russo, au intervenit alte echipaje. Aici scenariul prevedea că structura de rezistenţă a imobilului a fost afectată, copiii au fost evacuaţi, dar s-a constatat lipsa a doi dintre ei şi s-a apelat la salvatori. Exerciţii de evacuare s-au făcut şi la Școala Gimnazială „Nicu Enea” şi la Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, din Bacău, pentru ca profesorii şi elevii să ştie cum să reacţioneze în cazul unui seism. Exerciţiul a durat aproape două ore şi toţi cei implicaţi şi-au îndeplinit sarcinile. (Geta P.) „Este al doilea exerciţiu din acest an la care noi participăm. Acum suntem cu un echipaj medical de urgenţă, condus de medic. În general, la exerciţii, încercăm să aducem oameni şi resurse din timpul liber astfel încât capacitatea de intervenţie a asistenţei medicale de urgenţă prespitaliceşti să nu fie afectată şi nimeni să nu sufere întârzieri majore”. dr. Adrian Colibaba, director medical Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău 1 of 35 „Prin acest exerciţiu se urmăreşte antrenarea factorilor de decizie din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Bacău pentru gestionarea situaţiilor specifice riscului la seism, însuşirea misiunilor şi atribuţiunilor ce le revin structurilor şi verificarea modului de cooperare între forţele participante”. cpt. Ionuţ Hîncu, ofiţer relaţii publice ISU Bacău 0 SHARES Share Tweet

