Mobila mea pentru o PREMIERA!

O initiativa ingenioasa si inedita am consemnat la Teatrul Municipal “Bacovia”.

Pentru punerea in scena a piesei “Cu sufletul nu-i de glumit”, de Dimitre Dinev, in regia lui Sorin Militaru, piesa al carui subiect este plasat in anii comunismului, conducerea teatrului face apel la bacauanii care mai au prin casa mobilier sau decoratiuni vechi (de la pestele din sticla pâna la vitrine, scaune, mesute, sifoniere, mileuri etc.) si vor sa scape de ele, pot sa le doneze teatrului, pentru a putea fi integrate in scenografia piesei.

In apelul de pe Facebook-ul teatrului si cel al Elizei Judeu, director al Teatrului “Bacovia”, aflam ca institutia teatrala nu mai are in depozite asemenea mobilier. “Scapa acum de mobila veche! Teatrul te ajuta!”, este indemnul conducerii teatrului. Donatorii vor primi o invitatie la premiera spectacolului si vor fi trecuti pe afisul spectacolului. De asemenea, teatrul asigura transportul pieselor donate.

“Actiunea piesei are loc in casa unor emigranti, oameni cu posibilitati minime de confort, de aceea avem nevoie de acele piese de mobilier ieftin, din PAL, PFL, cu vitirne, barul acela celebru, stiu prietenii nostri despre ce vorbesc.

Ne vom bucura pentru orice donatie, pentru orice piesa, care, cu siguranta, vor crea atmosfera acelor ani. Va fi un parteneriat profitabil pentru ambele parti, noi ne facem treaba, donatorii scapa de un mobilier de care nu mai au nevoie. Eu le multumesc de pe acum celor care ne vor sprijini si ii astept la sediul teatrului sau la telefon, pentru alte detalii”, ne-a spus Eliza Judeu.

Premiera piesei va avea loc pe 10 decembrie 2016, insa pentru a avea timpul necesar de reconditionare si repetitii in “casa noua”, donatiile pot fi facute pâna la jumatatea lunii noiembrie. Relatii la telefon 0234/510086 (Teatrul Municipal “Bacovia”).

De asemenea, puteti trimite un mesaj in privat pe pagina de Facebook a teatrului, cu datele personale, eventual o fotografie cu piesa pe care doriti sa o donati.