Nicio casă nu e casă…până când nu e dotată cu cele de trebuinţă, în special mobilă, fie că vorbim de dormitoare, bucătării, camere de tineret, camere de zi (livinguri), biblioteci sau canapele, colţare, mese, scaune etc. Însă, dintotdeauna, să îți cauți mobilă poate deveni o treabă dificilă, în contextul în care fiecare dintre noi ne dorim mobila ideală care să nici să nu fie prea ieftină și de calitate redusă, dar nici prea scumpă, care să atârne greu la buzunare. Soluția care ar încânta pe toată lumea ar fi, de departe, oferta retailerului român de mobilă LEM’S . Şi asta pentru că, pe lângă faptul că produsele sunt 100 la sută autohtone, realizate la fabrica Lemet din Prahova, mobilierul creat este exact pe gustul românilor: are un design modern, este de calitate şi se vinde la prețuri accesibile. Toate acestea pot fi găsite, cu uşurinţă, la magazinul LEM’S din Bacău, situat pe strada Mărășești, nr. 165 (Zona Orizont, vizavi de Biserica Sf. Gheorghe). Magazinul din Bacău, la fel ca restul unităţilor din toată ţara, se adresează tuturor celor care şi-au propus să-şi reamenajeze locuinţa, mobilând-o într-un stil personal, cât mai rafinat, dar care să placă şi oaspeţilor care-i trec pragul. „LEM’S este o reţea de magazine de mobilier la comandă, personalizat, dezvoltată la nivel naţional, care se pliază pe toate pretenţiile clientului – în general – persoane fizice, dar şi firme. Reţeaua aparţine firmei Lemet, o companie 100 la sută românească, înfiinţată în anul 1991, în oraşul Câmpina. Reţeaua de magazine LEM’S s-a extins pe plan naţional, astfel încât, în prezent, firma din Câmpina deţine circa 100 de spaţii amenajate în aproape toate judeţele. Toate magazinele LEM’S din ţară, inclusiv cel din Bacău, funcţionează în regim de franciză”, aflăm de la Dragoş Moneaga, deţinătorul francizei LEM’S pe municipiul Bacău. 100 la sută, brand românesc Aşadar, toate piesele de mobilier valorificate în magazinul LEM’S sunt produse în România, la fabrica Lemet de la Câmpina. Amplasată pe o suprafaţă de peste 30.000 mp, aceasta are o capacitate anuală de prelucrare de aproximativ 3.500.000 de panouri de tip PAL şi MDF. La cele 10 linii de producție complet automatizate pentru prelucrarea panourilor compozite din lemn, a lemnului masiv și finisarea acestora, Lemet foloseşte o tehnologie de ultimă generaţie, unică în România. „Tot ce vedeţi în magazinul nostru este produs de o firmă românească, deţinută de patroni români, materia primă folosită la realizarea PAL-ului provine din pădurile din România. Doar feroneria este adusă din Vest, evident, de la cel mai bun producător din domeniu. Aşadar, PAL-ul este de cea mai bună calitate, recunoscut pe plan naţional şi nu numai, dar şi accesoriile, ceea ce, per ansamblu, garantează un produs final de înaltă calitate”, mai spune Dragoş Moneaga. Mobilă în rate și reduceri promoţionale Mobila expusă la vânzare în magazinul LEM’S are preţuri care pot fi susţinute de orice buzunar. „Ne adresăm tuturor clienţilor, atât celor cu pretenţii foarte mari, care vor să cumpere o mobilă de foarte bună calitate, dar şi celor care au buget mai restrâns sau celor care nu vor să investească sume mari în mobilarea locuinţei. De exemplu, am foarte mulţi clienţi care cumpără apartamente pe care, ulterior, le oferă spre închiriere şi nu doresc să cheltuie sume foarte mari în mobilier. Putem veni cu diverse pachete, cu promoţii, pe tot parcursul anului. Avem, de exemplu, la un dormitor complet (pat, şifonier, noptiere etc), pachete cu preţuri de 900 -1.000 de lei până la 3.000 – 5.000 de lei”, ne mai spune Dragoş Moneaga. Totodată, magazinul LEM’S oferă clienților săi posibilități de cumpărare prin creditare, în maximum 10 rate, având parteneriate cu mai multe bănci comerciale: Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, Alpha Bank, Unicredit, Garanti, Bancpost, ING, dar și Card Avantaj și Optimo de la Credit Europe Bank. Mobila LEM’S – versatilă, dar modernă, la un preț accesibil Produsele LEM’S sunt rodul unei munci asidue, în echipă, a unor designeri, arhitecţi, specialişti în marketing etc. „Puţini ştiu că orice produs ieşit din fabrica noastră spre vânzare este, mai întâi, testat, obligatoriu, timp de şase luni de zile. Se fac studii, iniţial, despre culoare, impactul de culoare, pentru că din 100 de clienţi trebuie să îi mulţumeşti pe aproximativ 80. De aceea, se fac discuţii cu producătorii de parchet, de exemplu, ca să vedem de tip este vândut mai bine, sau cu cei care zugrăvesc apartamentele, urmărindu-se anumite tendinţe în piaţă etc”, ne dezvăluie Dragoş Moneaga, reprezentantul LEM’S pe Bacău. Un atu al mobilei LEM’S este faptul că este foarte uşor configurabilă, putându-se adapta perfect la preferințele clientului. Aşadar, există zeci de configurații de dormitor, living, dinning sau bucătărie, precum și numeroase modele de fotolii, canapele și scaune ori mese. Clientul îşi poate personaliza mobila, alegând dintr-o paletă largă de culori şi modele, inclusiv cu specific popular (tapiţerii cu motive naţionale olteneşti, bucovinene etc), amănunt din ce în ce mai agreat de clientul român. La alegerea mobilei potrivite căminului dumneavoastră, personalul instruit din magazinul LEM’S vă poate consilia într-o manieră profesională, astfel încât să optaţi pentru varianta ideală. „Oferim consultanţă, pentru că orice client care intră în magazin doreşte informaţii complete, nu o să se plimbe ca pe bulevard. Apoi, după ce s-a decis asupra unei variante, îi facem o proiectare în 3D, astfel încât să-şi dea seama cum o să arate mobila în camera sa şi, evident, să ia decizia potrivită, care să-l mulţumească total”, completează Dragoş Moneaga. În plus, la magazinul LEM’S veți găsi servicii complete de transport și montaj, servicii suplimentare față de vânzarea mobilierului. 1 of 32 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.