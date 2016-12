Social Moartea unui bărbat din Pârgăreşti, anchetată de procurori în acest caz, cinci suspecţi au fost duşi la audieri de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, din comuna Pârgăreşti, a fost găsit decedat, în cursul zilei de marţi, şi avea mai multe semne de violenţă la nivelul feţei. Imediat au fost anunţaţi poliţiştii, dar la faţa locului a ajuns şi un procuror criminalist, pentru că s-a mers din start pe ipoteza unei morţi violente. Din primele cercetări se pare că victima ar fi decedat în noaptea de 25 spre 26 decembrie, după ce ar fi fost lovită cu pumnii şi picioarele de cinci indivizi, cu vârste cuprinse între 18 şi 46 de ani, patru dintre ei fiind din Pârgăreşti şi unul din Tg. Ocna. Suspecţii l-ar fi bănuit pe bărbatul de 47 de ani că ar fi sustras un portofel şi un telefon mobil şi din acest motiv l-ar fi bătut. Cei cinci bărbaţi, vizaţi de ancheta procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, au fost aduşi ieri la sediul unităţii pentru audieri. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.