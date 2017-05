Mistreţii de ogradă

* băcăuanii încep să-şi diversifice gustul, din ce în ce mai mulţi optând pentru carnea de mistreţ * carnea aceasta nu conţine colesterol şi este foarte proteică

Manole Roca, un fermier din Nicolae Bălcescu, a dus pasiunea sa pentru creştrea animalelor atât de departe încât, de câţiva ani, a decis să adauge pe lista patrupedelor din bătătură şi…porcii mistreţi.

Astfel, alături de obişnuitele animale de curte şi de păsări (unele ceva mai exotice, gen păuni, fazani, prepeliţe etc), fermierul îşi face timp să hrănească şi ditamai animalul, talia şi greutatea mistreţului întrecând orice vieţuitoare care-şi fac veacul prin comună. Îndeletnicirea este pe cale să devină o afacere, crescătorul începând să-şi promoveze marfa inclusiv pe internet.

„Acum vreo 5 ani, am cumpărat primii mistreţi de la un ţăran din zona Bistriţa Năsăud. Pe-acolo, numai aşa ceva cresc oamenii.

Pentru că e deosebită carnea de mistreţ. Am dat în sat mistreţi şi, acum, sunt «disperaţi» să mai cumpere. Până şi mama mea care face dializă de trei ori pe săptămână a consumat intenţionat carne din-asta ca să vadă dacă îi va face rău. E o diferenţă mare şi la gătit; carnea de mistreţ nu miroase ca asta de la porcul de casă”, povesteşte fermierul din Nicolae Bălcescu. Cererea este foarte mare, la crescătorul nostru venind clienţi din toată ţara, vrăjiţi fiind de potenţialul gastronomic (şi nu numai) al mistreţului.

„Lumea deja a aflat de mistreţi şi de-aia este cerinţă foarte mare. De exemplu, i-am vândut unui cetăţean din Mărgineni care, la fel, creşte porci din-ăştia normali şi mi-a zis că asta vrea lumea să cumpere în ultima perioadă. Ultimii şapte pui de mistreţ i-am dat unui client venit tocmai de la Constanţa. Se caută atât pui de mistreţ cât şi animale mature. De-asta vreau să mă dezvolt, cumva, să cresc mistreţi pentru vânzare, nu numai pentru reproducere”, mai spune fermierul.

Cu acte în regulă

Omul este înregistrat oficial la medicul veterinar, ca şi crescător de mistreţi, şi, ca atare, animalele sunt vândute cu acte în regulă (proces verbal cu date privind sexul şi vârsta animalului, plus seria crotalului, detalii legate de maşina cu care se face transportul, vânzătorul sau destinaţia finală etc), pentru a elimina, din start, eventualele probleme cu autorităţile pe drumul către domiciliu.

Gospodarul vinde puii de mistreţ cu circa 100 de euro bucata (cam la 8 săptămâni după ce a fost înţărcat), însă un animal matur (la circa 120 de kilograme) ajunge la un preţ de…peste 500 de euro, în viu. Mistreţii (care, în paranteză fiind spus, nu mănâncă la fel de mult ca „fratele” domestic) sunt hrăniţi cu uruială de porumb şi grâu, obţinută la mica moară pe care o deţine, iar uneori – când are -, mai adaugă şi ceva seminţe de floarea soarelui.

Marele avantaj este că mistreţii nu se îmbolnăvesc, aşa cum se întâmplă în cazul porcilor normali, de cinci ani de când se ocupă cu aşa ceva neadministrându-le niciun vaccin.

Salam de mistreţ… à la Nicolae Bălcescu

Pentru consumul propriu, carnea provenită de la mistreţii crescuţi în propria gospodărie este preparată în maniera clasică (cârnaţi, salam, costiţă, pastramă sau şuncă, unele date la fum, dar toate măiestru condimentate).

„Sora mea, de 25 de ani, lucrează în Italia, într-o măcelărie şi ea m-a învăţat cum să prepar mistreţul. Sunt, însă, nişte reguli care trebuie respectate. Vă daţi seama că, acolo, fac de toate: salamuri, prosciutto ş.a.

Toate ingredintele sunt cântărite exact, la gram – piperul, sarea – etc, inclusiv vinul. Plus că trebuie respectate cu sfinţenie proporţiile din reţetă – carne, grăsime etc. Apoi, sub nicio formă nu se condimentează carnea – dar cu nimic – înainte de a fi tocată, iar usturoiul nu se pune direct în tocătura salamului, ci în vinul care se adaugă la reţetă, strecurat, desigur. Vă spun, iese o nebunie!”, spune Tereza Roca, soţia crescătorului de mistreţi.