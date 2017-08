Luni, pompierii de la Detaşamentul Bacău al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă acţionau în continuare pentru stingerea incendiului de la groapa de gunoi. Erau angrenaţi acolo nouă pompieri, cu două autospeciale de stingere şi mai multe motopompe, dar nu au încetat lucrul nici utilajele de la Primăria Bacău, care transportau continuu pământ pentru a „îmbrăca” depozitul de deşeuri şi a împiedica astfel ca oxigenul să mai ajungă la focarele de adâncime. Câteva focare fumegă pe părţile laterale, iar pompierii au situaţia sub control. Incendiul de la groapa de gunoi a izbucnit în urmă cu mai bine de două săptămâni. 0 SHARES Share Tweet

