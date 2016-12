Economie Miroslav Dermendjiev a fost numit administrator special al Rafo de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

– cetateanul bulgar, directorul general al Rafo Onesti, societate aflata in insolventa, a fost desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) in calitatea de administrator special al acesteia. „Actionarul majoritar al rafinariei – ne-a informat liderul Sindicatului Rafinorul, Ion Marian – nu a participat direct la lucrarile AGA, ci a fost reprezentat de o persoana imputernicita cu mandat de vot. In baza discutiilor anterioare, actionarul Result – 4 – You nu ar dori falimentul societatii, ci realizarea programului de reorganizare a societatii, fara a indica o varianta de dezvoltare a Rafo si o suma de finantare.” Se pregateste si Adunarea Creditorilor Prima Adunare a Creditorilor Rafo va avea loc la sediul Administratorului Judiciar din Bucuresti, la inceputul lunii ianuarie. Atunci vor fi prezentate masurile aplicate de la declansarea procedurii de insolventa pentru conservarea patrimoniului, activul si pasivul contabil al societatii, dar si raportul administratorului judiciar, Casa de Insolventa Transilvania, supus judecatorului sindic, prin care se va propune fie intrarea in procedura simplificata a falimentului, fie continuarea etapei de observatie. In maxim 40 de zile va fi prezentat judecatorului sindic un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila aceasta.

De asemenea, va fi ales, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, un comitet al creditorilor format din 3 – 5 persoane cu creante beneficiind de cauze de preferinta, creante bugetare si chirografice, dar cele mai mari valoric. Cum vor fi reprezentati salariatii Conform legii, titularii creantelor salariale se inscriu in categoria creditorilor care voteaza separat pentru adoptarea unui plan de reorganizare a societatii. In Adunarea Creditorilor, reprezentantul salariatilor va vota pentru intreaga valoare a creantelor, reprezentând salariile si alte drepturi banesti care li se cuvin. Dar va sustine si va vota orice hotarâre care conduce la urgentarea recuperarii drepturilor de natura salariala si pentru variante de realizare a resurse financiare prin valorificarea unor bunuri din patrimoniul societatii libere de orice sarcini si care nu fac obiectul sustinerii unui program de reorganizare in scopul asigurarii costurilor lunare pentru mentinerea societatii in conservare, singura sansa de a atrage noi investitori. La fel, va vota oricare alte hotarâri care vizeaza pastrarea locurilor de munca si crearea altora in baza unui program de reorganizare sau faliment. Rafo mai are acum circa 100 de salariati, dar toti ceilalti angajati, recent disponibilizati la cererea lor, ar putea reveni la lucru daca rafinaria ar reporni. 1 SHARES Share Tweet

