La Onești a avut loc o nouă ediție a Zilelor Culturii Călinesciene, la care participarea filozofului Mihai Șora – în vârstă de 101 ani! – a fost “miracolul” acestei manifestări. În pofida unei vremi schimbătoare, de toamnă, însoțit de soția sa Luiza, venerabilul filozof a făcut deplasarea de la București la Onești și a impresionat prin prezența sa dinamică și plină de spirit. Mihai Șora, fost Ministru al Educației și Învățământului în perioada de după anul 1989, a urmărit la Onești un film documentar în care a fost protagonist și mai mult, spre încântarea tuturor celor prezenți,” a continuat” acțiunea filmului dând răspuns unor întrebări scrise pe mai multe bilețele! El a răspuns și la întrebările adresate de către publicul prezent la Aula Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti”, care a urmărit deschiderea Zilelor Culturii Călinesciene. Filozoful Mihai Șora a îndemnat cadrele didactice “să respecte elevii, coborănd la nivelul lor, fără a se infantilize” iar pentru tineri a avut mesajul de a avea “sufletul larg, să fie deschiși la minte și să aibă înțelegere pentru toți cei din jurul lor!” ~ntrebat “în ce măsură acceptați să deveniți un model de viață?” Mihai Șora a răspuns: ”Orice om are în spatele său un mentor. Fiecare maestru este un discipol! Relația cu discipolul este o relație de iubire reciprocă și admirativă.” Bucurându-se de prețuirea spectatorilor, pe care i-a cucerit cu frumusețea găndurilor sale, filozoful Mihai Șora (care a mărturisit că “în fiecare lucru pe care îl facem trebuie «să zidim» o parte din noi, ce ne este cea mai dragă; dacă revărsăm ce avem în suflet mai cald în lucrurile pe care le facem, atunci ne-am îndeplinit misiunea!”), a acordat autografe și a dialogat îndelung cu cei prezenți. Cunoscutul critic literar Alex. Ștefănescu a fost un alt “vârf de lance” a acestei ediții a Zilelor Culturii Călinesciene. Cu șarmul său inegalabil Alex. Ștefănescu a vorbit despre activitatea sa din redacția revistei “România literară” (pe care a condus-o între anii 1990 – 2010) dar și despre profesia de critic literar, despre care a menționat:”Criticul este un cititor profesionist iar a scrie critică literară înseamnă «o ucenicie» pe lângă scriitori, să deslușești mecanismul prin care se produce emoția. Critica literară nu este, nu a fost și nu va fi o știință, pentru că în creația literară nu se lucrează cu legi și cu reguli!” Un moment cu emoții, trăit foarte profund de Alex. Ștefănescu a fost cel în care, în urma deciziei unui juriu național, i s-a înmânat Premiul Zilelor Culturii Călinesciene de către primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc. “Nu există răsplată mai mare pentru mine! Să fii apreciat de oamenii pe care-i prețuiești, acesta este marele succes!” – a declarat criticul literar Alex. Ștefănescu la primirea acestui premiu, evidențiind faptul că în jurul său se află o mare personalitate a culturii (Mihai Șora), un critic literar care scrie la fel de bine (Tudorel Urian) și omul de cultură oneștean Constantin Th. Ciobanu, ce a făcut mult pentru comunitatea orașului. Menționăm că Zilele Culturii Călinesciene (manifestare ce a avut loc în organizarea Primăriei, a Consiliului Local dar și a Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti” și a Rotary Club Onești), s-a aflat la cea de-a 49 – a ediție. Pe parcursul acestei manifestări au avut loc vizitarea Expoziției permanente de la sediul Fundației Naționale “George Călinescu” (unde au fost prezentate și noi apariții editoriale precum și mai multe reviste de cultură), proiecția filmului “Jocul cuvintelor și al întâmplării” (realizat de Luiza Șora) iar Trio TRILL (de la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj a susținut un concert cameral. Criticul literar Alex. Ștefănescu a prezentat prelecțiunea “Alexandru Piru, contemporanul nostru” iar Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” a găzduit colocviul cu tema “Șansele culturii” și recitalul liric “Poetul în cetate”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.