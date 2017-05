Minorii nu pot trece granita cu certificatul de nastere

– familiile care si-au programat concediul de odihna in strainatate trebuie sa stie ca minorii au nevoie de pasaport – nu este permisa trecerea la vama cu certificatul de nastere al copilului

In prezent nu mai exista posibilitatea de a inscrie minorul pe pasaportul parintelui. Cu toate acestea, sunt destui parinti care intreaba la Serviciul Pasapoarte daca minorii nu pot trece granita doar cu certificatul de nastere.

Copilul trebuie sa fie titular al unui pasaport individual, a carui valabilitate pentru minorii care nu au implinit vârsta de 6 ani este de 3 ani; dupa implinirea vârstei de 6 ani valabilitatea pasaportului este de 5 ani, indiferent de vârsta. Nu se preleveaza amprente minorilor cu vârsta sub 6 ani si persoanelor la care acest lucru este fizic imposibil. Bacauanii care intentioneaza sa iasa din tara cu o persoana minora, trebuie sa stie faptul ca politia de frontiera permite iesirea din România a cetatenilor români minori numai daca sunt insotiti de o persoana fizica majora

“Ne asteptam sa ne confruntam cu un flux mare de solicitari in perioada urmatoare, pentru ca bacauanii plecati la munca in strainatate se intorc in tara. De regula, aceste persoane isi reinnoiesc si documentele de calatorie. De preferat este ca o data cu inaintarea documentatiei pentru eliberarea pasaportului, solicitantii sa verifice valabilitatea cartii de identitate. In cazul minorilor, la iesirea din tara, este obligatorie prezentarea pasaportului temporar sau electronic”, declara comisarul sef Florentina Neamtu, seful Serviciului Pasapoarte Bacau

In cazul minorului care nu a implinit vârsta de 14 ani, eliberarea pasaportului simplu electronic se face numai la cererea ambilor parinti, a caror prezenta este obligatorie la momentul solicitarii pasaportului, a parintelui imputernicit de celalalt parinte printr-o procura speciala ori care are acordul scris al celuilalt parinte, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, parintelui in favoarea caruia s-a pronuntat hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte, a reprezentantului legal.

In cazul in care cererea pentru emiterea pasaportului este facuta de o persoana imputernicita prin procura speciala, la solicitarea pasaportului se va prezenta in original si procura speciala care trebuie sa fie autentificata, in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritatile straine, caz in care trebuie sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.

In cazul minorului care a implinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor parinti, parintelui caruia i-a fost incredintat minorul, parintelui supravietuitor, reprezentantul legal al minorului. Atunci când se adreseaza serviciului de eliberare a pasapoartelor, solicitantii nu trebuie sa completeze anterior niciun fel de document, cererea pentru eliberarea pasaportului urmând a fi completata electronic de catre functionar pe baza documentelor originale prezentate de persoanele in drept si apoi semnata de solicitanti. Totodata, nu este nevoie sa prezentati fotocopii ale documentelor originale solicitate.