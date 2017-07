Curtea de Apel Bacău a judecat cererea formulată de autorităţile judiciare din Franţa pentru executarea mandatului european de arestare emis, luna trecută, pe numele unei băcăuance, cu ultimul domiciliu declarat în Roman, persoană urmărită internaţional. T.A.M. este suspectată de săvârşirea infracţiunilor de participare la un grup infracţional organizat, provocarea minorilor la comiterea de infracţiuni în mod uzual, furt organizat sau armat, spălare de bani, asociere în vederea comiterii de crime sau infracţiuni. Primăvara trecută, Brigada de Protecţie a Minorilor din Paris a descoperit „o organizaţie criminală formată din clanuri originare din Roman şi Iaşi, având cu ei şi minori, aproape 80, în regiunea pariziană sau în Spania, minori constrânşi să comită furturi în mijloacele de transport public din Paris şi din regiunea acestuia, fiind înregistrate aproximativ 300 de astfel de furturi”, acuză anchetatorii. Din această organizaţie ar face parte şi băcăuanca. „Supravegherile şi interceptările telefonice au permis constatarea faptului că T.A.M. nu exercita nici o activitate profesională şi conducea activitatea delincventă cotidiană a acestor copii în aşa fel încât eventuala prindere şi încarcerare a lor să nu poată avea loc şi să se bucure de rezultatele furturilor lor, din care, o parte erau trimise în România, sub formă de bani sau de bunuri, ancheta permiţând reţinerea asupra sa a faptelor vizate în mandatul de arestare”, se arată în cererea autorităţilor din Franţa. În şedinţa de judecată a Curţii de Apel Bacău, femeii i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, dar aceasta nu a fost de acord să fie predată autorităţilor judiciare franceze. Instanţa a dispus, însă, arestarea ei pentru 30 de zile în vederea predării. 0 SHARES Share Tweet

