Actualitate Ministrul Transporturilor vine în Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, va fi prezent joi, 13 aprilie, în Bacău, într-o vizită de lucru. La ora 11,30 va ajunge în Onești, unde va discuta cu autoritățile și va face o evaluare a situației podului peste Trotuș, situat pe DN 11, pod care trebuie reabilitat urgent, iar la 14.30 va fi în Bacău, la Centrul de Afaceri și Expoziții (CAEx), unde se va întâlni cu oficialități județene și locale. Discuțiile vor viza stadiul contractului la șoseaua de centură a Bacăului, evaluarea și prioritizarea lucrărilor de reparații și întreținere a sectoarelor de drum național ce tranzitează județul și operaționalizare turnului control al Aeroportului Internațional „G. Enescu" Bacău. Vizita ministrului Răzvan Cuc se va încheia cu o conferință de presă, care va avea loc tot în sala de ședințe a CAEx, începând cu orele 15,30.

