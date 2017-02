Top Story Ministrul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, vine în Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sevil Shhaideh, vicepremierul României și ministru al Dezvoltării Regionale, și Adrian Gâdea, ministru secretar de stat, vor face, marți, 28 februarie, o vizită de lucru în Bacău. „Noi am lansat oficial invitația vineri și am primit răspunsul vineri seara, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău. Sper să nu se modifice programul și să rămână marți, inițial era vorba să vină miercuri. Întâlnirea va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții, începând de la ora 14,30. Vom face o prezentare a investițiilor de care a beneficiat județul Bacău în ultimii trei ani pe PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală) și a priorităților pentru următorii ani.”

La întâlnire vor fi invitați toți primarii și parlamentarii de Bacău. De aici, vicepremierul Sevil Shhaideh și ministrul Adrian Gâdea vor pleca la Neamț, apoi la Bistrița.

